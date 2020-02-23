IMF前副总裁朱民推算两个月的疫情中国损失1.3万亿人民币

国际货币基金组织（IMF）前副总裁朱民22日在网上论坛指出，在致命的新病毒疫情下，中国今年首两个月的经济损失可能高达1.3万亿元人民币（约1850亿美元），主要是因为消费意欲大减以及旅游业疲弱。

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自2011年至2016年出任IMF副总裁的朱民在清华大学金融学院赞助的“五道口在线大讲堂”说，在今年1月和2月光是旅游业，相对与去年同期，就已经损失9000亿元人民币，而饮食的消费就很可能下跌4200亿元人民币。



目前是北京清华大学国家金融研究院院长的朱民说，不过网上消费，尤其是教育和娱乐服务方面，或许可以抵消少许经济的损失。



基于中国统计局的数字，朱民推算的经济损失，大约是2019年中国全年零售总额的3.3%。



朱民说：“第一季的消费下跌，相等于3到4个百分点的经济增长。我们需要一个强劲的反弹，大概需要10倍的努力。”



内部消费是中国经济的支柱，相当于去年增长的60%，但由于冠状病毒距离受控仍有一段时间，很多地方政府仍不愿意重开戏院和餐厅。



朱民的推算，仍未包括汽车的销售量。根据中国客运汽车协会的数据，今年1月，汽车销量下跌了20.5%，是15年来最大的跌幅。



而2月份首两个星期的汽车销量，与去年同期相比，更下跌了92%，主要是因为大部分的汽车展览室都关了门。该协会估算，以全年来说，冠状病毒可能导致中国损失100万辆汽车的销售量，即大约是全年总数得5%。



为了减低经济承受的打击，北京已经要求地方政府设法刺激汽车销量，包括放宽若干地区的车牌限额。这些地区之前为了环保而限制汽车的数目。



商务部市场运行司副司长王斌21日表示，从时段上看，新冠肺炎疫情对一季度消费影响最大，预计二季度消费市场仍将处于恢复期，下半年进一步好转，受疫情影响的部分补偿性消费进一步释放。



南华早报则引述法国银行Natixis的经济师的推测，中国首季的GDP增长将是2.5至4%，视乎疫情有多快受到控制，以及政府刺激经济计划的效能。



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