中国全能神教公布2019受迫害报告 信徒6132被抓 1355遭判 致死19

中国全能神教今天公布中国官方2019年迫害镇压该教会年度报告，指控中国官方持续对全能神教会实施严酷而非人的迫害。该教会有6132信徒被抓捕，其中1355人遭判刑。该教会指控有19人遭迫害致死。

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据该教会年度报告称，报告基于对多达3万起中国全能神教会天主教信徒受中国当局迫害的案例，以及中国官方镇压宗教的正式文件的调查，对中国当局打击宗教自由，迫害人权提供坚实可信的事实证词。

据该报告说，中国全能神教会是天主教新一分支，创立于1991年。自该教会成立之日，就遭受中国当局持续严厉镇压打击。至2019年，全能神教会至少有32805信徒因此信仰，以及并因参加该教会的布道和集会而受直接迫害。在他们中间，有6132信徒被逮捕，其中3824人遭受不同程度的酷刑，有19人据指遭迫害致死。

该报告指控说，由于中国当局镇压包括天主教，全能神教在内的宗教自由，虽有官方正式文件，但多以秘密形式处置，因而上述对中国官方镇压天主教，全能神教的数据，很可能仍然是严峻事实冰山一角。

据全能神教会指控，至少有1355信徒被判刑。中国官方对全能神教会信徒的司法打压愈加趋于严重，此数据是2018年的两倍，而且，多数判决的刑罚，从早前的两到三年的监禁，加重到12年监禁。

据寒冬报道指证，17至78歲，山东23名全能神教会基督徒因信仰遭集体重判。2019年，23名全能神教会成员被山东省淄博市人民法院集体判以重刑。全能神教会是中国受迫害最严重的宗教团体，因其发展较快，于1995年被中共列为“邪教”镇压。

法庭因这23名基督徒参与全能神教会视频制作而指控其“利用邪教组织破坏法律实施罪”。全能神教会的电影、音乐剧、合唱等艺术节目在国际间频频获奖，被认为有相当的艺术价值。

23岁的尹雪和28岁的陈婷婷将在监牢中渡过漫长的8年，另一位41岁的基督徒将在监牢中渡过7年。

该报道说，3名17岁的基督徒分别被判有期徒刑1年零6个月至2年，罚款5000至7000元人民币。另有2位七旬基督徒均被判有期徒刑3年，一位被罚8000元，另一位被罚1万元。

其余基督徒获判有期徒刑1年零6个月至4年不等，罚款5000至1.2万元不等。

该报道指控，警方在实施抓捕之前往往采用长期跟踪的手法，被判8年的陈婷婷已被跟踪半年之久。

报道称，与往年相比，2019年全能神教会判刑人数与平均判刑时间都急剧增加。据《全能神教会遭受中共政府镇压迫害的2019年年度报告》显示，2019年判刑人数达1355人，较2018年的判刑人数633人增加了114%。其中481人被判刑3年或3年以上，64人被判刑7年或7年以上，12人被重判10至12年。中共在全国范围展开针对全能神教会的打击行动，仅山东省就有1438人遭抓捕，168人被判刑。

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