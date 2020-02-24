中国外交部新添"狠角"发言人赵力坚 取代谁引关注

以鹰派发言著称的中国外交部新闻司副司长赵立坚今天以发言人身分亮相，继续批评华尔街日报“东亚病夫”评论文章。他去年7月也曾发言讥讽美国种族问题，被美方批评为“种族主义者”。没有消息确定赵力坚是否取代现有发言人。

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据中央社今天报道说，曾讥美种族问题 赵立坚出任中国外交部发言人。

受疫情影响，中国外交部在农历春节过后一直采取“线上记者会”模式，直到今天下午才恢复实地举行。中央社综合澎湃新闻等陆媒消息，中国外交部新闻司长华春莹在介绍赵立坚出场时称，从今天起，他将作为发言人正式开始主持例行记者会。

赵立坚随后则说，今天是他第一次主持例行记者会，也是从网上记者会恢复常态的第一天，“作为外交部第31任发言人，我将努力向我的前任们学习，加强跟各位记者朋友们的沟通、交流与合作，希望我们能够一起讲好中国故事，传递中国声音”。

赵立坚曾任中国驻巴基斯坦临时代办，在海外社群媒体上十分活跃。他于2010年5月开通推特（Twitter）帐号，至今拥有超过20万个粉丝，并以鹰派发言著称，也因此被称为“网红”外交官。赵力坚去年7月曾透过推特重申中国的新疆政策，同时借机批评美国的种族问题，称“华盛顿特区的白人从不去西南区，因为那是黑人和拉美裔的地区”；前美国国家安全顾问、驻联合国大使莱斯（Susan Rice）则在推特批评他是“丢脸的种族主义者”，而且非常无知（shockingly ignorant），双方一度陷入论战。

在今天的记者会上，赵立坚则继续批评华尔街日报评论文章以“东亚病夫”入标一事。

中央社说，华尔街日报3日评论文章以“中国是真正的东亚病夫”为题，引发中国不满，要求报社道歉；华尔街日报中国分社20日致函总社高层要求改标、道歉，但总社并未接受。

赵立坚今天则称，面对恶意侮辱、抹黑，中国不做“沉默的羔羊”，华尔街日报以新闻报导和评论相对独立为由，百般推诿，没有道理。赵力坚并质问，“华尔街日报”究竟谁来负责任、谁出来道歉，“既然有骂人的嚣张，为什么没有道歉的勇气”，世界上只有一份华尔街日报，“既然一意孤行，就应当承担相应的后果”。

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