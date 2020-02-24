习近平召集全国最多官员开会 7常委不戴口罩惹议

中国国家主席习近平10日在北京安华里社区视察新型冠状病毒的预防和控制工作。

中国国家主席习近平昨罕见以电话电视会议形式，召开全国县团级以上官员干部大会。根据画面，坐在主席台的习近平及其余6名中共政治局常委，均未佩戴口罩，但包括政治局委员在内其他出席者都有戴口罩。

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据明报报道说，习召全国官员视像会议谈防疫复工 17万人参加，7常委无戴口罩。

明报说，武汉肺炎疫情仍未见缓解迹象，中国国家主席习近平昨罕见以电话电视会议形式，召开全国县团级以上官员干部大会，部署新冠肺炎疫情防控和复工复产，就复工提8点要求，低风险地区将防控策略调整为外防输入，高风险地区集中精力防控疫情。他强调当前疫情形势依然严峻复杂，要变压力为动力、善于化危为机，有序恢复生产生活秩序。

该报道说，中央政治局21日召开部署统筹做好疫情防控和经济社会发展工作，时隔一日后，中央罕见召开面向全国处级以上官员干部的疫情防控及恢复生产大会，包括习近平、总理李克强等7名常委全部出席。各行政区县市级，中央和国家机关各部门、各人民团体，解放军和武警部队团级以上单位设分会场。共17万人参加，可以说是有史以来规模最大的一场电视电话会议。



根据画面，坐在台前的习近平及其余6名中共政治局常委均未佩戴口罩。但包括政治局委员在内其他出席党政官员都有佩戴口罩。新华社报道，习近平在会议强调，当前疫情形势依然严峻复杂，防控正处在最紧张关键阶段，各级党委和政府要继续毫不放松抓紧抓实抓细各项防控工作。习强调，这次新冠肺炎疫情，是中共建政以来在中国发生的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件。

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