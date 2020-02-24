加法官依中国官报新冠肺炎向好无危险将一申请庇护失败中国人遣返

新冠肺炎疫情持续延烧，虽不少民众、国家都质疑中国疫情数据造假，但日前有位向加拿大寻求庇护被拒的中国籍男子，以中国目前受新冠肺炎疫情肆虐，使他的性命安全受严重威胁为由，要求暂缓遣返。受理的加拿大法官却表示依“中国政府公布的病例数据”，该疾病的感染率、致死率皆低，且多数患者都可以被治愈，因此驳回他的申请。相关律师相信事主已被悄遣中国。

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据自由时报今天报道，中国男称“疫情严重”求暂缓遣返 加国法官驳：中国数据不严重。并指日前1名在加拿大寻求庇护被拒的中国男子，以武汉肺炎在中国肆虐，严重影响性命安全为由，要求加拿大暂缓遣返，但法官驳回。

该报道综合媒体消息，2004年抵达加拿大寻求庇护、现居多伦多的36岁中国籍男子曹若鹏（音译）的庇护申请遭拒且被下令离开加拿大。他在声明书中表示，被下令离境加拿大，“直接回到致命病毒仍在肆虐的国家”，他对自己的生命安全感到担心害怕。

依加拿大法律规定，若法院认为某人被遣送至特定地点，有很大的风险会受到伤害，可以下令暂缓。对武汉肺炎疫情重灾区，例如武汉和周边的湖北省地区，加拿大已暂停遣返作业，但其他省分不包括在内。

日前检察官主张，曹男要被遣送的目的地广东省染病风险低；法官巴恩斯（Robert Barnes）也同意此观点。“依中国政府公布的数据显示，中国许多地区的感染率和死亡率都很低，且多数患者可被治愈。因此，就算有风险，也不比感染其他病毒型疾病大多少，其他病毒也都有致命风险。”加拿大边境服务署（Canada Border Services Agency）以隐私法为由，谢绝透露曹男是否如期遣返。但曹男的律师表示，他相信曹先生已被送上飞往中国的班机。

据该报道说，此新闻一出，许多网友纷纷表示“回归祖国很开心的，回家吧陆陆”、“相信党，勿忘祖国对你的爱”、“要相信共产党，雄赳赳气昂昂的直接跑进火葬场”、“这判决很中共，很可以”、“笑死，韭菜就该被乖乖收割”、“曹男表示我中国人都不信了，你个加拿大人竟然信”。

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