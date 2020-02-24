华尔街日报53个记者去信管理层反对“亚洲病夫”标题

根据纽约时报报导，中国在驱逐华尔街日报3个驻华记者之后，该报有53个记者和编辑去信管理层当局，重新考虑触怒北京的标题并且道歉。纽时报导指，在中国驱赶3名记者之后，华尔街日报这群记者和编辑上周四致函管理层，批评言论版编辑为一篇文章所订立的标题。

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在信上签名的53个记者和编辑批评《中国是亚洲真正的病夫（病人）》这个标题。文章由华尔街日报的一名专栏作家米德（Walter Russell Mead）撰写，内容指中国的经济因为冠状病毒的爆发而将大受打击。



纽约时报看过这封致给华尔街日报管理层的联署信，内容要求该报的领导“考虑修正标题，并向我们的读者、消息来源、同僚以及任何被标题冒犯的人道歉”。



这封联署信系从华尔街日报中国组主任Jonathan Cheng的电邮信箱寄给道琼斯行政总裁路易斯（William Lewis）以及该报的发行人汤姆森（Robert Thomson），电邮亦寄给了道琼斯母公司新闻集团的行政总裁默多克（Rupert Murdoch，又译梅铎），信中内容形容上述的标题具有“贬义”。



中国组组长Cheng并没有在信上签名，但在另一封信中，他告诉两名管理层的高干，认为“适当处理这件事情，对我们日后在中国很重要”。



纽约时报指出，华尔街日报的内部矛盾这次浮上水面，反映了该报采访的记者，与言论版的编辑们长期之间的紧张关系。报导同时指出，如同其他美国主要的报章一样，纽约时报和华盛顿邮报，采访新闻的记者和言论版的部门，都是分别独立运作。



报导又指，华尔街日报言论版的编辑基葛特（Paul Gigot）负责处理该报的社论以及其他专栏作家的文章，包括上述米德的文章。他同时也是默多克旗下福斯电视台一个节目的主持人。

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