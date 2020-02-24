官方新报新冠肺炎新死150 远多于前日 政治局新会强调蔓延势头初步遏制防控阶段性成效

据中国国家卫生健康委员会今天公告，23日全国31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例409例，新增死亡病例150例（湖北149例，海南1例），新增疑似病例620例。全国新增确诊病例较上日下降，湖北以外地区新增病例11例续创下1月20日以来新低。但最新死亡病例远多于前一天通报的97例。

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据法新社今天报道说，中国新冠肺炎新增150起死亡病例。中国卫生应急办公室今天通报，23日这天，中国大陆新冠肺炎新增死亡病例150例，新增确诊病例409例。

该报道说，最新死亡病例远多于前一天通报的97例。

自新冠肺炎去年12月爆发迄今，累计死亡病例来到2592起，累计确诊病例达7万7150例。



据路透社指，2月23日中国大陆新增新冠肺炎确诊409例，湖北以外11例刷新1月20日来新低。

中国国家卫生健康委员会周一公告，23日当日新增治愈出院病例1,846例，解除医学观察的密切接触者16,758人，重症病例减少1,053例。

截至2月23日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例49,824例（其中重症病例9,915例），累计治愈出院病例24,734例，累计死亡病例2,592例，累计报告确诊病例77,150例（湖北省订正重复报告病例195例），现有疑似病例3,434例。

累计追踪到密切接触者63,5531人，尚在医学观察的密切接触者97,481人。

据路透社说，中共中央政治局周五召开会议称，目前国内新冠肺炎疫情蔓延势头得到初步遏制，防控工作取得阶段性成效；但也要清醒看到，全国疫情发展拐点尚未到来，湖北和武汉防控形势依然严峻复杂。中国国务院总理李克强周四主持召开中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议。会议要求在做好疫情防控的同时，有序复工复产，要求各地统筹疫情防控和经济社会发展，分区分级精准做好疫情防控，尽快有序提高复工率。

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