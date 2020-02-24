新冠病毒冲击监狱 郭声琨为何突访与秦城齐名的燕城

传出“中国最安全”的地方--监狱，也大规模感染新冠病毒的惊人消息后，中共政法委书记郭声琨2月22日“突访检查河北省两座监狱”，其中一座是与北京秦城监狱齐名的燕城监狱。

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郭声琨对疫情防控强调“战时状态，必须严肃战时纪律”，就这么一句让人摸不清用意的话，四川和黑龙江随后立即宣布全省所有监狱进入“战时管制”。



“战时状态”是习近平最近使用的一系列防控疫情的战争语言之一，在中国，难道还有什么比已经严锁密闭的监狱更加“战时状态”的么？。



这次爆发疫情的有山东任城监狱，确诊病例207例，其中狱警7例，服刑人员200例。囚犯不自由，狱警带病进去的？从报道看，任城监狱也先是从狱警身上发现疫情的。丑闻爆发，当局立即把山东省司法厅党委书记、厅长，监狱管理局书记，政委，及一批管理犯人的高级官员们免了，可见这件事让中共最高当局吃惊不小。然后浙江省监狱也爆出疫情，湖北省武汉女子监狱竟然确诊230例，”均为输入型病例“，肯定这是从外边带进来的？同犯人最密切接触的无非两种人，一种是狱警，是每天都要接触的；一种是探监的亲属，定期的，而且是隔着玻璃窗户的。



新冠病毒竟然冲击到中国的监狱，真有点匪夷所思。监狱是如何传播疫情的，是如何“输入型”的，也没见到一个十分清晰的说法。这次中国处理新冠病毒疫情的主要手段，就是封城、封省、封小区，就是把人隔离起来，阻断流动。监狱中的囚犯是一种长期的隔离状态，顶多出到四面铁丝网围住的院子放放风。服刑就不说了，还要让犯人们与新冠病毒不期而遇，疫情冲击监狱的消息一传出，海外舆论很震惊。



郭声琨并没有去疫情冲击的监狱去视察，他去看了河北省三河市看守所，以及司法部直属的燕城监狱。这位管犯人的最高长官称，”输入风险“是监狱管理场所疫情防控最大的风险。最有效的措施是严格的封闭管理。



郭声琨出访，倒让观察人士注意到另外一件事。在中国，监狱也有等级，平民和高官似乎各有各的监狱。郭声琨所去的燕城监狱，据指是作为中国唯一一所司法部直属管辖对，与北京秦城监狱并称为“中央级”的监狱，都是关”高级犯人“的地方。郭为什么不顺便去中南海不远的秦城监狱”视察“呢，可能秦城名声在外，容易聚焦，主要是那里面关押了许多中共的前高官，包括曾经与习近平一比高低，争取入常失算的前重庆市委书记薄熙来，他同习近平一样，都有一个”无产阶级革命家“的父亲。还有那位薄熙来一手提拔，后来“反戈一击”的重庆市副市长王立军也在里面。还有另外一个习近平上台后以反腐名义打倒的前政法王周永康，周没有一个无产阶级革命家的父亲，但也混到常委，和习近平在中央政治局常委会一起呆过一届。



燕城关押的都是谁呢，香港媒体『南华早报』曾有过报道，薄谷开来就关在里面，她的级别并不高，但她是薄熙来的夫人，其他人也有来头。据指如果说秦城关押的主要是省部级以上的，燕城则是厅局级官员，还有一些“特殊罪犯”。



其实，中国司法部长傅政华1月30日就亲临燕城监狱，“检查指导新型冠状病毒的防控工作”。对燕城监狱都如此“关怀”，对秦城监狱可能照顾的更周到吧？总不至于让这两座专供“高官”的监狱也爆发出新冠病毒疫情？



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