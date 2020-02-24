新冠肺炎下 习近平提8点促经济 仍称党中央准确及时有效中国特色优势

中共总书记习近平23日针对新冠肺炎炎表示，疫情形势严峻复杂但仍要有序恢复生产、生活秩序。习近平强调，中华民族“历史上经历过很多磨难，但从来没有被压垮过，而是愈挫愈勇，不断在磨难中成长、从磨难中奋起”。报道称习近平仍不忘强调，实践证明“党中央对疫情形势的判断是准确的，各项工作部署是及时的，采取的举措是有力有效的。防控工作取得的成效，再次彰显了中国共产党领导和中国特色社会主义制度的显著优势”。

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据中央社报道说，习近平谈防疫不忘经济，下达复工8点要求。中共总书记习近平周日针对武汉肺炎说，当前疫情形势依然严峻复杂，防控正处在最吃劲的关键阶段。但仍要有序恢复生产、生活秩序，强化“六稳”举措，努力实现今年经济社会发展目标任务。

消息说，习近平并针对防疫及复工分别提出7点及8点要求。其中复工8点要求为：落实分区分级精准复工复产、加大宏观政策调节力度、全面强化稳就业举措、坚决完成脱贫攻坚任务、推动企业复工复产、不失时机抓好春季农业生产、确实保障基本民生、稳住外贸外资基本盘。

据新加坡还说，新冠（武汉）肺炎疫情是中共建政以来，在中国发生“传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大”的一次重大突发公共卫生事件。对中共来说“这是一次危机，也是一次大考”。经过艰苦努力，目前防疫形势“积极向好的态势正在拓展”。

中央社综合新华社及央视消息说，中共今天在北京召开“统筹推进新冠肺炎（武汉肺炎）疫情防控和经济社会发展工作部署会议”，习近平在出席时作上述表示。根据画面，坐在台前的习近平及其余6名中共政治局常委，均未佩戴口罩。但包括政治局委员在内的其他出席党政官员，都有佩戴口罩。据官方报道指出，习近平强调，中华民族“历史上经历过很多磨难，但从来没有被压垮过，而是愈挫愈勇，不断在磨难中成长、从磨难中奋起”。

习近平说，要“变压力为动力、善于化危为机”，有序恢复生产、生活秩序，强化“六稳”举措，加大政策调节力度，把中国“发展的巨大潜力和强大动能充分释放出来”，努力实现今年经济社会发展目标任务。

他仍不忘强调，实践证明“党中央对疫情形势的判断是准确的，各项工作部署是及时的，采取的举措是有力有效的。防控工作取得的成效，再次彰显了中国共产党领导和中国特色社会主义制度的显著优势”。

至于习近平的防疫7点要求，包括“坚决打好湖北保卫战、武汉保卫战”；全力做好北京疫情防控工作，要坚决抓好外防输入、内防扩散两大环节，加强京津冀地区联防联控；提高新闻舆论工作有效性，要继续做好党中央重大决策部署的宣传解读，广泛宣传抗疫一线的感人事迹，主动回应社会关切。

还有“切实维护社会稳定。要及时化解疫情防控中出现的苗头性、趋势性问题，依法严惩扰乱医疗秩序、防疫秩序、市场秩序、社会秩序等违法犯罪行为”的维稳要求。

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