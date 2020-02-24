新冠肺炎下 黑保护伞案何其多 仍促“不敢腐、不能腐、不想腐”

第19届中纪委第四次全体会议日前审议了常务委员会工作报告，中国官媒周一（24日）披露报告内容。报告指出，全国纪检监察机关去年共立案审查违反政治纪律案件1.8万宗，处分2万人；又立案查处涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题3.8万宗，3.2万人受党纪政务处分，4900多人涉犯罪遭移送检察机关。

广告 继续浏览后续

据东网今天报道，中纪委报告︰去年查处3.8万宗黑恶保护伞问题 3.2万人受处分。

消息说，中纪委全体会议日前审议了常务委员会工作报告。据工作报告指出，全国纪检监察机关去年共立案审查1.8万宗违反政治纪律案件，处分2万人，包括23名中管干部；当中提及陕西西安秦岭违建别墅事件、贵州茅台酒厂前董事长袁仁国案件。全国纪检监察机关又查处了8.5万宗扶贫领域腐败和作风问题，查处了10.4万宗民生领域侵害群众利益问题、处理13.2万人，并查处6.1万宗违反中央八项规定精神问题、处理党员干部8.6万人，其中6.6万人给予党纪政务处分。



在反腐败斗争上，中纪委国家监委共立案审查调查中管干部45人，全国纪检监察机关立案审查调查61.9万宗，58.7万人党纪政务处分，2.1万人涉犯罪遭移送检察机关；其中，全国有10357人主动投案，包括5名中管干部、119名省管干部。金融系统违纪违法案件方面，去年共有6900多宗。在“天网2019年”行动方面，共追回外逃人员2041人，其中“百名红通人员”4人、“红通人员”40人、党员和国家工作人员860人，追回赃款54.2亿元。



该报道称，全国纪检机关又深挖彻查涉黑涉恶腐败和“保护伞”，共查处涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题3.8万宗，给予党纪政务处分3.2万人，涉嫌犯罪移送检察机关4900多人；当中中妃委实地指导查处云南昆明市孙小果案，及黑龙江哈尔滨市呼兰区于文波、杨光等案件背后的责任问题、腐败问题。



据报告展望，2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，做好纪检监察工作意义重大，要协助党委深化全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，强化对权力运行的制约和监督，一体推进“不敢腐、不能腐、不想腐”，全力保障脱贫攻坚决战，集中整治群众反映强烈的突出问题，并建设高素质专业化干部队伍等。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅