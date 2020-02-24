新冠肺炎两会推迟 美媒指习近平求自保

中国周一（2月24日）宣布，由于新冠病毒疫情，今年最重要的政治会议全国人大和全国政协会议（两会）将延后举行。这是一向严控政治日程的北京集权政府做出的又一重大决定。

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据美国之音今天报道说，中国推迟两会，专家指习近平寻求自保。而路透社说，这个决定显示中共总书记习近平对这次抗疫行动的重视程度。在这次疫情中，中国大陆有2500多人死亡，7.7万人感染病毒。

美国之音说，新冠病毒疫情是习近平2012年接任中共总书记职务以来遇到的最大政治挑战之一。全国人大会议和全国政协会议的年会通常在3月5日举行，持续两个多星期。有几千名代表从全国各地来到北京参加讨论，发表讲话，举行政治仪式。

中国官方媒体新华社之前报道说，参加两会的约3000名代表中有1/3都是省市官员，在抗疫前线发挥着重要作用。

报道指路透社引用伦敦东方与非洲研究学院中国研究所主任曾锐生（Steve Tsang）的话说，疫情的爆发动摇了习近平的地位，他只有通过推迟两会，采取果断措施，控制损失，重新掌控局势才能够把“损失最小化”。据曾锐生说，人大并没有实权，所以没有理由要在中共控制人们出行、禁止大型集会的时候召开这两个会议。推迟两会可以“减少有人利用会议的机会发表过激言论的风险。”但曾锐生认为，尽管习近平一定感到了有自保的必要，但是他的这个做法是一种积极的防御行为，务实而不极端。

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