新冠肺炎人传人 中国与世卫组织专家勘察指飞沫传染

中国—世卫组织联合专家考察组24日晚间在北京举行记者会称，武汉肺炎冠状病毒以呼吸道飞沫与接触为主要传播途径，且各年龄层均无免疫力。

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据中央社今天报道说，新冠肺炎世卫考察组说：新冠病毒靠飞沫传播，各年龄无免疫。中国—世卫组织联合专家考察组今晚在北京举行记者会称，武汉肺炎冠状病毒未发生明显变异，30至69岁患者占77.8%，呼吸道飞沫与接触是主要传播途径，且各年龄层均无免疫力。中国—世卫组织联合专家考察组17日赴北京、广东、四川考察，22至23日在湖北进行现地调研；考察组中方组长、国家卫生健康委员会新冠肺炎疫情应对处置工作专家组组长梁万年，针对新冠病毒特性作上述表示。

对于2019冠状病毒疾病（COVID-19）的特性，据梁万年指出，透过对不同地点所分离出的104株新冠病毒株，进行全基因组测序，证实同源性达99.9%，此显示病毒尚未发生明显的变异。据他指出，在疫情流行病学上有6大特征，一是人口学特征。患者平均年龄51岁，30至69岁患者占77.8%，77.5%的病例来自湖北。二是动物宿主。目前的研究显示，蝙蝠有可能是新冠病毒的宿主，穿山甲可能是新冠病毒的中间宿主之一。三是传播途径。目前认为，呼吸道飞沫和接触传播是主要的传播途径，已从部分确诊患者的粪便中检测出新型冠状病毒，存在粪—口传播风险。新冠病毒可能透过气溶胶（气雾）传播，但在中国这不是主要传播方式。

据官方消息说，四是家庭聚集性。从广东和四川的现场考察看，78%至85%的聚集病例发生在家庭。五是密切接触者管理。在广东和四川，现场流行病学工作者几乎对所有已发现的密切接触者，进行了追踪和医学观察，大约1%至5%的密切接触者经实验室确诊为阳性。六是易感性。新冠病毒是一种新的病原体，因此，各年龄段人群均对新型冠状病毒没有免疫力，普遍容易感染。

就传穿山甲为新冠肺炎宿主，中央社说，台大兽医专家曾质疑为圆谎。

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