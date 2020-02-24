新冠肺炎传有救了 官方高调肯定中医疗效92%

在新冠肺炎疫情面前，中医也被纳入大陆诊疗方案当中，北京市卫生健康委员会发言人高小俊24日指出，截至22日，中医药治愈率总体为87%。在中医药治疗患者当中，使用中药汤药的比例82%。“中医药治疗总有效率为92%。”

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据东森新闻今天报道说，中西医结合对抗新冠肺炎！北京卫健委：中医药治疗总有效率为92%。

该报道综合陆媒消息，疫情发生以来，北京市始终坚持中西医并重，展开防控工作，按照“预防治疗、临床科研、培训科普”三结合的工作思路，多线作战，全力开展中医药防控工作。北京市24日召开的防疫工作会上，高小俊提出7点指示，其中值得注意的是，北京组织全市20家定点医院，启动新冠肺炎科研工作，所有病例均入组记录，并开展大数据分析研究。主要针对确诊病例的临床用药特别是中药有效性进行研究。西苑医院的化湿败毒颗粒已经申报院内制剂。组织定点医院及相关单位申报北京市中医药科技发展资金项目-新冠肺炎防治应急科研专项。

据高小俊举例，一名危重症患者的治疗中，东直门医院、地坛医院三位中医专家参与会诊，拟定中药处方，连夜给患者服用中药，没想到隔天凌晨患者体温降至37.2度，病情也渐渐趋向稳定，也没有进一步恶化。“截至2月22日，中医药治疗率总体为87%。在中医药治疗患者中，使用中药汤药的比例82%。中医药治疗总有效率为92%。”

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