新冠肺炎官方指向好 惊传6省防疫悄已降级

中国卫健委发言人米锋今天表示，2月21至24日全国共有6个省份调降突发公共卫生事件应急响应等级。他并宣称，“全国疫情形势出现积极向好的趋势，有关省份可根据各地情况适当调整级别。

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据中央社今天报道说，中国6省调降防疫应变级别，官方称形势积极向好。



据中国卫健委发言人米锋今天表示，2月21至24日全国共有6个省份调降突发公共卫生事件应急响应等级。他并宣称，“全国疫情形势出现积极向好的趋势，有关省份可根据各地情况适当调整级别。

该报道引述中新社，米锋下午在中国国务院联防联控机制记者会上表示，自21日起甘肃、辽宁、贵州、云南4省先后将突发公共卫生事件应急响应级别由一级调整为三级，山西、广东由一级调整为二级。他并称，除湖北外，中国23日新增确诊病例11例，新增疑似病例170例，新增死亡病例1例，重症病例数减少55例，有6个省份新增确诊病例数均在3例及以下，24个省份及新疆生产建设兵团无新增确诊病例。

据米锋表示，全中国新增确诊病例数已连续5天在1000例以下，现有确诊病例数近一周以来呈现下降趋势，所有省份新增出院病例数均大于或等于新增确诊病例数。

据米锋宣称，目前来看，疫情防控工作取得阶段性成效，全国疫情形势出现积极向好的趋势，有关省份可根据各地实际情况适当调整应急响应级别，做到分区分级精准防控，有序恢复生产生活秩序。

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