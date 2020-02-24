新冠肺炎封城开缝试水或显分歧 4小时显外围支持继续封 一副市长栽了

湖北省武汉市新冠肺炎疫情防控指挥部今早宣布“解封”，岂料事隔不足4小时，突然“弹弓手”，宣布今早的通告无效！这反复的公告不仅引来内地网民炮轰：“武汉官场真的烂透了”，中共喉舌《人民日报》的微信公众号“陶然笔记”则透露，这份只生效不到4小时的通告，是由当地“一名副市长直接签发”，没有经当地防控指挥部研究、没经主要官员同意，而事后，指挥部不但指这份通告无效，更已对“相关人员进行了严肃的批评处理”。

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据苹果日报今天报道说，新冠肺炎武汉解封弹弓手！ 官媒微信透露 “副市长直接签发”。苹果日报说，

“陶然笔记”分析，这份通告的内容，与国家主席习近平昨日在大会上，表明要“毫不放松外防输出，继续实行严格的离汉、离鄂通道管控措施”完全违背，更指武汉当在数小时内“更正”，是“知错就改”，“值得肯定”，更表示日后“决不能再发生朝令夕改的事情”。

自上月23日“封城”至今，已满1个月，湖北武汉市新冠肺炎疫情防控指挥部今天上午11时30分许宣布解封，让当地没有受感染或被隔离的健康无症状外地人士分批离开，并容许滞留外地的武汉人返回当地。据当局要求，出城人士必须是没有被要求隔离的人士（包括确诊患者、疑似患者、发烧患者、密切接触者及处于观察期的治愈出院患者），且须身体健康，没有发烧、干咳、气喘等症状。出城人士到达目的地后，须进行不少于14天健康监测，并向当地疫情防控指挥部门备案。

报道称，这份通告还指，滞留在外地的武汉市民及车辆，按照所在省、市疫情防控指挥部有关规定办理相关手续后，可返回武汉市。各区的疫情防控指挥部所设置的综合服务站（检查站），会对进城车辆和人士（原则上一车2人，包括司机）进行车辆及身份检查、车辆消毒、体温检测、隔离救治、人员防护等工作。而武汉会落实“双测温两报告”制度，要求用人单位和各屋苑，对进城人士实行疫情防控双重管理。

苹果日报说，不过，对于武汉“解封”的消息，其他地方的网民似乎不太受欢迎，不少人担心会增加传播疫情的风险：“太早了吧！”“出来谁敢收啊？”“什么情况，这么乐观？做一个核酸检测再走吧……”有人则质疑，目前当地高铁及飞机等交通工具仍未重开，被滞留的人士可以如何离开武汉？“高铁飞机什么时候能开放？滞留的基本上都没车，需要公共交通工具”、“有私家车的人才有资格出城”。

结果，不足4小时后，武汉市新冠肺炎疫情防控指挥部再发通告，直指上述通告无效！通告写道：“武汉市新冠肺炎疫情防控指挥部发布的《关于加强进出武汉市车辆和人员管理的通告》（第17号），系市指挥部下设的交通防控组未经指挥部研究和主要领导同志同意发布的，现宣布该通告无效。对此，我们对相关人员进行了严肃的批评处理。武汉市坚决贯彻习近平总书记关于‘外防输出’的重要指示精神，牢固树立全国一盘棋的思想，严格离汉通道管理，严格人员管控，严防疫情向外输出。”

该报道称，新通告发布后，网上即掀起一片谩骂声，纷纷指摘武汉市朝令夕改，失去可信性。《环球时报》总编辑胡锡进在微博发文批评：“一个疑问：交通组的胆子这么大？他们就敢擅自使用疫情防控指挥部的名义发通告？希望谁的责任谁来担，实事求是最好。当然如果情况就是这样，防控指挥部的内部管理可是要大大加强了。重要的是，对武汉防控指挥部新通告中的解释，公众除了不太相信，还会觉得有些不舒服。”

苹果日报引述网民咁讲：喜欢踩A锥的girl：朝令夕改，我也就服了。

51一直往前冲：丢人！

IgnisDivine：武汉的班子可以去参加欢乐喜剧人了。

家纺枕头哥：武汉官场真的烂透了

不会说法语举止优雅的猪：公信力就是这样被整没的。

北京小妞佳佳：可见管理多混乱。

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