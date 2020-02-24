新冠肺炎疫情：在中国外亚太地区法国企业5月前不会复工

新冠肺炎疫情蔓延影响企业生产，法国外贸顾问委员会今天公布最新调查显示，在中国以外的亚太地区的绝大多数法国企业5月前不会复工。

广告 继续浏览后续

法国外贸顾问委员会（CCE）周一公布了一份最新调查，针对415家法国企业，它们设立在中国以外地的亚太地区。

该调查显示只有15% 法国企业表示在4月份前有可能恢复正常生产，超过50% 的企业预计要等到5月份才有复工的可能，其余企业就是将近29%的企业不知如何走出疫情危机。

法国外贸顾问委员会在2月18日至20日通过电邮做出这份最新企业调查。

一般认为只有企业启动其80%的生产能力才能算恢复正常生产。

法国外贸顾问委员会主席阿兰·本特亚克表示，新冠肺炎疫情对全球经济贸易影响日趋严重，特别是目前无法预测疫情危机如何结束，这严重影响企业生产，企业无法制定未来发展计划。

阿兰·本特亚克表示当新冠肺炎疫情开始的初期不少法国企业主以为随着中国新年春节，以及此后延长假期可以避开疫情传染问题，但是现在大家发现新冠肺炎疫情扩散严重，而且会持续相当长的一段时间。

毫无疑问，在亚太受到冲击最大是那些与中国经贸关系密切的法国企业，特别是在汽车生产，电器和服务业领域。另外，法国的奢侈品行业和旅游业同样受到相当大的影响。



电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅