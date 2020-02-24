新冠肺炎 丰田表率在华4家工厂全部复工

丰田在中国四川省成都市的乘用车工厂2月24日复工。加上此前已复工的3座工厂，丰田在中国的全部4座工厂均已复工。本田在湖北省武汉市拥有3座工厂，针对复工时间透露，计划推迟至3月11日以后。有分析认为，丰田的工厂远离湖北省，同时主要零部件厂商也不在湖北省，因此比较容易复工。

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据日本经济新闻今天报道说，丰田在中国的4家工厂全部复工。

丰田通过与当地企业合资，在中国拥有4座工厂。成都工厂当初计划在2月上旬复工，但前后3次推迟。包括春节长假在内，时隔约1个月实现中国全部工厂复工。

已于2月17～18日复工的天津市、吉林省和广东省的3座工厂2月24日以后仍把产量减为约一半。成都工厂与其他3座工厂相比产量较少，因此以和春节前一样的产量复工。

在其他车企方面，本田在湖北省武汉市拥有3座工厂，针对复工时间透露，计划推迟至3月11日以后。有分析认为，丰田的工厂远离湖北省，同时主要零部件厂商也不在湖北省，因此比较容易复工。

报道引述丰田的社长丰田章男17日提及中国工厂的分阶段复工，表示“汽车的周边产业广泛，关于各种零部件的情况等，有时工厂不运转起来就无法得知”。丰田计划使3座工厂继续维持低速生产，观察零部件库存、物流网和员工的情况。

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