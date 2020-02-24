新冠肺炎 北京正式决定两会3月5日不开了

中国十三届全国人大常委会第十六次会议周一通过决定，明确适当推迟召开第十三届全国人民代表大会第三次会议，具体开会时间由全国人大常委会另行决定。会议还全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全。官方说，此决定自公布之日起施行，也就是今天起开始正式生效。

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据路透社今天报道，央视新闻说中国推迟召开今年全国人大会议，具体开会时间另定。

中央电视台新闻客户端称，该会议还表决通过全国人大常委会关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定。

报导称，新冠肺炎疫情发生以来，对滥食野生动物的突出问题以及对公共卫生安全构成的巨大隐患，社会各界广泛关注。但全面修订野生动物保护法，还需要一个过程。

据报道称，在现在疫情防控关键时期，由全国人大常委会尽快通过一个专门的决定既十分必要也十分紧迫，目的就是在相关法律修改之前，先及时明确全面禁止食用野生动物，严厉打击非法野生动物交易，为打赢疫情阻击战，保障人民群众生命健康安全提供有力的立法保障。

现行的野生动物保护法关于禁食的法律规范，仅限于国家重点保护野生动物和没有合法来源、未经检疫合格的其他保护类野生动物。《决定》在野生动物保护法的基础上，以全面禁止食用野生动物为导向，扩大法律调整范围，确立了全面禁止食用野生动物的制度。对违反现行法律规定的，要在现行法律基础上加重处罚，以体现更加严格的管理和严厉打击。

决定自公布之日起施行，也就是今天起开始正式生效。

根据去年底召开的十三届全国人大常委会第十五次会议决定，十三届全国人大三次会议原定于今年3月5日在北京召开。

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