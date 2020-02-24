新冠肺炎 官媒疑暗示习近平亲自讲话下传未直达

中共高层昨天在北京召开一场有关疫情防控的电视电话会议，号称有17万人参加，习近平在当中发表万字讲话。中国官媒解读，与会者规模庞大是要减少中间层级的“信息消减和曲解”。中共党刊“求是”15日曾刊登习近平3日在政治局常委会会议上的讲话全文，习近平自承1月7日就对防疫工作提出要求，此后又有港媒引述消息人士说，中共中央领导人虽然早已掌握疫情，但会中要求的是防控措施不要影响过年气氛。

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据中央社今天报道说，习近平讲话17万人连线会议，官媒说避免曲解。

消息说，中共昨天在北京召开一场有关疫情防控的电视电话会议，号称17万人参加，习近平在当中发表万字讲话。“统筹推进新冠肺炎（武汉肺炎）疫情防控和经济社会发展工作部署会议”23日在北京召开。据新华社刊登的中共总书记习近平讲话全文约1万字。中共政治局常委7人全部出席。

报道引述中国官方媒体指出，这是5天内最高层第3次召开涉及疫情防控和经济社会发展主题的会议，也是近一个月内，第7次召开涉及疫情防控主题的会议，这种重视程度十分罕见。据习近平在会中说，当前疫情形势依然严峻复杂，防控正处在最吃劲的关键阶段，但仍要有序恢复生产、生活秩序，强化“六稳”举措，努力实现今年经济社会发展目标任务。他并针对防疫及复工分别提出7点及8点要求。

人民日报旗下新媒体侠客岛今天指出，这场电话电视会议从中央到县、军队的团级共有17万人参加，是中共历来规模最大的一场电视电话会议。除了中央政治局常委、委员、书记处书记、国务委员出席会议外，中央与疫情防控相关的负责人也参加会议。此外，各省区市和新疆生产建设兵团以及各市、县，中央和国家机关各部门、各人民团体，解放军和武警部队团级以上单位都设了分会场。

据侠客岛表示，参会规模庞大至少可以说明3点，一是会议内容非常重要，二是会议内容非常紧急，三是会议内容不再以文件传达的方式层层转发，以减少中间层级的信息消减和曲解。习近平在北京讲话，“所有分会场直接听原声、见真人”。

向来护党心切的环球时报总编辑胡锡进，则在微博上分享自己参加此会议的感受，表示身为基层党员干部，觉得这样的会议形式太好了，“让更多的基层党员干部们能够有机会直接听总书记就牵动全国人民的防疫形势发表重要讲话，而不是听层层传达”。据胡锡进说，希望这样的视讯大会以后还会开，“它是我们基层党员干部与中央和总书记直接沟通的机会”。不过，昨天的会议尽管有众多分会场，但官媒报导中只见习近平讲话，并无提问。

自武汉爆发新冠肺炎以来，习近平在会议中的相关发言就受到外界关注，并引发争议。中共党刊“求是”15日曾刊登习近平3日在政治局常委会会议上的讲话全文，习近平自承1月7日就对防疫工作提出要求，此后又有港媒引述消息人士说，中共中央领导人虽然早已掌握疫情，但会中要求的是防控措施不要影响过年气氛。这些都让外界更多揣测。

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