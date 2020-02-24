新冠肺炎 富人避感染追求私人飞机

致命的冠状病毒疫情爆发以来，对私人飞机的需求激增，因为企业和个人在寻找其他方式飞离香港。据英国金融时报说，商务航空监测公司WingX的数据显示，1月份香港至澳大利亚和北美之间的公务机(business jet)航班数量比去年同期增长了214%。

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据英国金融时报今天报道，新冠疫情爆发后私人飞机使用需求激增。企业和个人正在寻找更安全的出行方式。数据显示，1月份香港至澳大利亚和北美之间的公务机航班同比增长了214%。香港飞往全球各地的公务机航班同比增长了34.2%。

据该报道说，这是因为人们越来越担心冠状病毒在亚太地区更广泛地蔓延。航空公司已大幅削减了往返中国内地的航班数量。与此同时，中国的商业客机也已大部分停飞。

据私人飞机运营商Luna Jets的销售主管阿兰•勒布尔西耶(Alain Leboursier)表示，“我们已看到火爆的需求。”

部分需求来自一些企业和政府，它们希望将它们的员工从香港和中国内地送到美国、欧盟(EU)及中东。据亚太公务航空公司亚翔航空(Asian Sky)的董事总经理杰弗里•洛(Jeffrey Lowe)补充道，人们担心香港等地可能会出台严格的旅行限制，这一点也刺激了需求。他说，“大家很快谈起当年的SARS。许多人下意识地采取行动，远离伤害。”

在对私人飞机的需求上升之际，国际航空运输协会（International Air Transport Association，坚称IATA）上周四估计，这次致命冠状病毒的爆发将使全球航空公司在2020年损失近300亿美元的收入。其中绝大部分是亚太航空公司的损失，估计为293亿美元。IATA预测，亚太地区航空公司全年的旅客需求将下降13%，这将是十多年前爆发金融危机以来的首次下降。

虽然香港没有出现类似中国内地的大规模航班停飞，但航空咨询公司OAG的数据显示，过去一个月，香港的航班削减了55%左右。

一些公务机专家认为，对冠状病毒的担忧也导致一些富人为避免接触人群而不搭乘商用飞机。英国私人飞机服务公司PrivateFly的首席执行官亚当•特威德尔(Adam Twidell)表示，最近几天，相当多的人要求乘坐公务机飞行。据他说，“一个单子是在亚州境内运送一支洗消小组，还有一单是香港一个家族去巴厘岛的。他们通常乘坐商业航班出行，但目前的情况让他们担心在机上接触人群。”

然而，特威德尔表示，私人飞机公司的客户也在更改或取消旅行计划。WingX的数据显示，中国内地的私人飞机航班数量几乎没有任何增长。航空专家表示，这在很大程度上是由于隔离要求和旅行禁令的缘故，只有一小部分私人飞机运营商愿意往返中国内地。

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