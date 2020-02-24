武汉封城初漏缝外地人可出走? 稍早道可通令收回称主要领导未同意

因2019冠状病毒疾病封城超过一个月的武汉市今天宣布，因特殊疾病治疗等原因必须出城的外地滞留人员，可以出城。外地人如何出城，去哪里，细节尚未知。有消息说，武汉宣布部分放开离汉通道的通告无效，仍将继续严格离汉通导管理。

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据法新社今天报道，结束封城，中国有条件开放非居民离开武汉。 因2019冠状病毒疾病封城超过一个月的武汉市今天宣布，因特殊疾病治疗等原因必须出城的外地滞留人员，可以出城。

该消息说，人口1100万的武汉市因爆发疫情，自1月23日封城迄今。

武汉官方今天通告，内防扩散，外防输出，加强进出本市车辆、人员管理有关事项，自公布之日起施行，失效时间另行通告。

据路透社说，稍早武汉宣布部分放开离汉通道的通告无效，将继续严格离汉通导管理



据武汉市新冠肺炎疫情防控指挥部周一发布通告称，《关于加强进出武汉市车辆和人员管理的通告》（第17号）系市指挥部下设的交通防控组未经指挥部研究和主要领导同意发布的，现宣布该通告无效。

据武汉官方微信公众号“武汉发布”刊登疫情防控指挥部通告称，“对此，我们对相关人员进行了严肃的批评处理。”

疫情防控指挥部并强调，武汉将严格离汉通导管理，严格人员管控，严防疫情向外输出。

今日稍早武汉发布通告加强进出武汉市车辆和人员管理，其中提及，因保障疫情防控、城市运行、生产生活、特殊疾病治疗等原因必须出城的人员以及滞留在汉外地人员（出城人员）可以出城，但要坚持错峰出城、分批实施，适时安全有序原则。

路透社说，而中国国家主席习近平周日指出，目前疫情防控形势积极向好的态势正在拓展，但必须清醒看到，当前疫情形势依然严峻复杂，防控正处在最吃劲的关键阶段，各级政府要继续毫不放松抓紧抓实抓细各项防控工作，不获全胜决不轻言成功。要毫不放松外防输出，继续实行严格的离汉、离鄂通导管控措施。

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