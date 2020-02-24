武汉封城开门或高层争议朝令夕改

武汉疫情防控指挥部今天朝令夕改，上午允许部份人员离境的通告下午就撤销，引起质疑。中央社说，中共外围官媒环球时报总编辑胡锡进直指，中国民众对撤销通告的解释除了不太相信，还会觉得不舒服。

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据中央社今天报道说，武汉放松封城朝令夕改，胡锡进说不相信且不舒服。武汉疫情防控指挥部今天朝令夕改，上午允许部份人员离境的通告下午就撤销，引起质疑。中共外围官媒环球时报总编辑胡锡进直指，中国民众对撤销通告的解释除了不太相信，还会觉得不舒服。

消息说，武汉疫情防控指挥部今天上午发布第17号通告，内容为“因保障疫情防控、城市运行、生产生活、特殊疾病治疗等原因必须出城的人员以及滞留在汉外地人员，可以申请出城”。但要坚持“错峰出城、分批实施，适时安全有序”原则。但到下午，武汉疫情防控指挥部却突然宣布，指第17号通告，是市指挥部辖下的交通防控组“未经指挥部研究和主要领导同志同意发布的”，因此宣布无效，并对相关人员进行“严肃的批评处理”。

该报道说，上述2条内容矛盾的通告，立即引起众多中国民众质疑，揣测四起，连一向被视为鹰派立场的胡锡进，也公开质疑这一政策急转弯。胡锡进透过新浪微博帐号表示，“一个疑问：交通组的胆子这么大？他们就敢擅自使用疫情防控指挥部的名义发通告？”希望“谁的责任谁来担”，实事求是最好。当然，如果情况就是这样，防控指挥部的内部管理可是要大大加强了。胡锡进强调，“重要的是，对武汉防控指挥部新通告中的解释，公众除了不太相信，还会觉得有些不舒服”。

据胡锡进说，“其实没有什么事情大得不得了，全国还有比这次疫情本身更大的事情吗”？而且武汉抗灾事急，“忙中出点乱子也在所难免。只要坦诚沟通，大多数时候人们是理解的。取信于公众，这或许最重要”。胡锡进说，自己的疑问可能就是搞错了，这件事本身很简单，是自己想复杂了。但问题是“忍不住像老胡这样想的人太多了，武汉指挥部新通告不足以打消人们的这种疑问”。



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