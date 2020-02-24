疫情下人人派钱似成定局惟捍卫政权的警察恐受惠最多

这个星期三香港财政司司长陈茂波将会发表今年新一份的财政预算案，在疫情肆虐百业萧条、以及亲民主或亲北京政党一致的压力要求下，港府今年学澳门向市民派钱似成定局，但警察的预算是否继续得以增加膨胀，亦成为各界的焦点。

广告 继续浏览后续

陈茂波在网志上披露，多个政党要求港府每人派钱一万元（港币，下同），成数恐怕不高。但至于是否好像当年曾俊华时代每人派6000元，似乎稍有苗头。



不过，在去年反送中运动中，精忠报国捍卫林郑政权的三万多香港警察部队的预算，也成为各界关注的重点。



根据亲北京的网媒香港01引述政府消息称，人人派钱一万恐怕难以做到，因作为政府需守住一个理财大原则，即财政赤字不能超过本地生产总值（GDP）的3%，否则可能影响香港的国际信贷评级。但由于派钱成为难得的“跨党派共识”，陈茂波全民派钱似乎亦是“事在必行”，开库在望，问题是究竟派多少？



去年底香港仍未爆发肺炎疫情时，陈茂波虽未公开否定派钱，但多次强调持家要量入为出，暗示派钱不可行。不过，随着疫情来袭，市民抢购防疫物资的情况不断上演，民怨急速升温，连一向“不反对”派钱亲共政党民建联、经民联等亦转舵，改为要求政府全民派钱一万。



民建联、工联会等建制政党近日再约见陈茂波，要求政府考虑全民派钱一万，作为“防疫津贴”，据闻有财金官员在会上指，预算案推出的措施要人人受惠，只得一个途径，言下之意，就是会积极考虑派钱。



陈茂波早在上月初已预告，本年度财赤将不超过GDP的3%，而本港一年的GDP为2万多亿，3%就等于800亿元；在国际上，如果赤字介乎2至3%，属可接受水平。香港01的报导指出，按此说法，若预算案向18岁或以上香港居民派一万元，涉及650亿元，加上原有赤字后势冲破千亿大关，远远超出了财赤不超过GDP3%的界线，故此各大政党“开价”一万，陈几可肯定无法满足。



报导指出，这不代表政府不会全民派钱。若以GDP的3%、800亿元财赤为界线，财爷其实仍有约400亿元的空间派糖，参考前财政司曾俊华派钱6000元的经验，按香港现时约650万名18岁或以上香港市民，人人派钱6000元的话，涉及约390亿元，似乎仍是政府可负担的水平。



至于警察部队的预算，恐怕争议性更大。据苹果日报报导，从去年开始，编制为3.5万多人的警队每年消耗逾200亿元公帑，当中不少更是多年来不透明的开支，譬如俗称“线人费（即所谓警方支付告密者的费用）”的酬金及特别服务就过亿元。有民主派议员强调会反对有关提供资源保养警队现有装备的任何拨款。



过去几年，港府的总开支有增无减，而自2014年伞运开始，角色日益吃重的警队亦不例外。2014/15年度编制仅3.3万多人的警队，逐年拾级而上，到今个年度已趋近3.6万人，而预算亦由165亿多元涨至目前的206亿多元。



此外，警队开支中不乏透明度不高的拨款，其中一项多年来为民主派诟病的就是“线人费”。保安局曾于04年向立法会提供文件解释，“线人费”涉及警队机密行动，包括赏金、购置和维修性质机密的设备或涉及机密行动的支持。而警务处的网页亦只列出每个年度的“线人费”开支、公开赏金金额，及支付“线人费”的开支。



另一方面，警方亦花费不少公帑用作添置装备，譬如过去大半年间，港人经常见到的水炮车。14/15年度开始，警方每年用于“特别用途车辆”的费用约为6,500万元至1.2亿元不等，而反观预算案所列，同期警方进行人群管理事件的次数，则介乎360次至400次之间，而且自17/18年度开始，次数逐年下跌。



苹果的报导指出，民主派多年来在审议预算案时，都会提出删除“线人费”的修正案，但由于须经分组表决而被否决。今年民主派会亦再度力阻“线人费”及其他警队开支，民主党林卓廷表示，他将反对警方购买任何用于镇压市民、专门对付社运人士或示威者的装备，甚至提供资源保养现有装备的拨款都反对，而且议会根本无法“监察”的“线人费”等开支也要删除，“一句话情报搜集就毫无办法监察，我不排除有些确实用来调查案件，但系究竟如何使用、涉及多少宗案件等等都没资料”。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅