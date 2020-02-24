纽时疫情简报：习近平承认应对存在缺陷

中国国家卫健委最新通报显示，中国大陆周日共新增确诊病例409例，其中湖北398例，包括武汉的348例。北京、上海、天津、黑龙江等多个省市均未报告新冠肺炎新增确诊病例。周日，习近平在推进疫情防控和部署经济发展的会议上向官员们强调，“这是一次危机，也是一次大考。”习近平承认“疫情应对存在明显缺陷”，要求官员们“吸取教训”，提高应对突发公共卫生事件的能力。

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据纽约时报今天针对新冠疫情简报指：习近平承认应对存在缺陷。



据纽约时报说，习近平承认“疫情应对存在明显缺陷”。



该报道说，周日，习近平在推进疫情防控和部署经济发展的会议上向官员们强调，“这是一次危机，也是一次大考。”

习近平承认“疫情应对存在明显缺陷”，要求官员们“吸取教训”，提高应对突发公共卫生事件的能力，但又表示，“防控工作取得的成果再次显示了中国共产党领导和中国特色社会主义的突出优越性”。



报道指，习近平还承认，疫情将产生社会和经济影响，并承诺采取措施减轻工人和企业的负担。他呼吁在低风险和中风险地区有序复工复产，在高风险地区继续集中防控疫情。



纽约时报引据官方媒体新华社说，习近平表示，这次疫情是1949年以来传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件。习近平称形势“严峻复杂”，并警告说，防控措施正处于“最吃劲的关键阶段”。全国约17万名地方官员远程参与了会议。

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