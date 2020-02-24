4000亿蝗虫大军未到 秋粘虫"先遣军"已威胁中国亿亩农田

新冠病毒尚未远去，非洲蝗虫逼近中国之际，原产地在美洲的生物草地贪夜蛾幼虫（俗称：秋粘虫），正在危害中国的农作物。上周五（2月21日），中国农业农村部印发的文件显示，截至2月10日，云南、四川等6省，见虫面积超过60万亩，是2019年同期的90倍。

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据自由亚洲今天报道说，蝗虫未到，中国一亿亩农田面临秋粘虫威胁。据《每日经济新闻》等中国多家媒体报道，2月21日，农业农村部印发《2020年全国草地贪夜蛾防控预案》显示，截至2月10日，云南、四川等地区见虫面积超过60万亩，数量为2019年同期的90倍。预计全国需要防治面积达八千万至一亿亩。

该报道说，中国生物多样性保护与绿色发展基金会（简称：绿发会）副秘书长王豁，本周一（2月24日）接受自由亚洲电台专访时说，今年全球的粮食安全受到较大的挑战，比如非洲、南亚地区受到蝗灾，可能影响农作物收成。而中国最近遭遇草地贪夜蛾的挑战。她说：“玉米、小麦、花生等多种农作物都会面临挑战。用中国农业农村部的说法是发生形势严峻，防控任务艰巨。看到去年11月份的数据，当时列举了11种植物，包括高粱、谷子、甘蔗、花生等，都发现了草地贪夜蛾。”

官方初步统计，草地贪夜蛾在云南、广东、海南、广西、四川、贵州6省（区）113个县（市、区）查见幼虫，当前发生面积近50万亩，累计发生面积约60万亩，玉米和小麦分别发生58.9万亩和1.9万亩，累计防治面积约170万亩。而据中国官方通报，西南华南今年繁殖区防治面积3500万至4000万亩次，江南江淮迁飞过渡区防治面积1500万至2000万亩次，黄淮海及北方重点防范区防治面积3000万至4000万亩次。而去年草地贪夜蛾首次入侵中国25个省。

据王豁对自由亚洲说，随着全球气候变化、生物多样性丧失等挑战越来越严峻，未来可能还会出现更多这样的事情。所以，节约粮食不能只是一句简单的口号，应该站在更高的角度去重新审视。民间机构绿发会工作组建议，首先要尽快考虑粮食安全立法，以减少粮食浪费。她说：“第二，我们建议要关注生态保护。因为生态系统是有自身稳定的调节机制的。比如我们如果能保护好鸟类，因为鸟儿吃虫子、是害虫的天敌，那么，病虫害就会少很多；需要的农药、杀虫剂也会少很多。所以保护好自然生态，就是在保护我们自己手里端的饭碗。”在新冠疫情下，王豁呼吁民众放弃吃“野味”，保护自然。她说：“人类对于自然的破坏，比如滥吃‘野味’带来的恶果，这次新型冠状病毒疫情就给我们上了一课。总之，地球是个生命共同体，各方都有责任保护好它。”

据王豁举例说，进入春天，多种农业害虫进入活跃期，保护鸟类变得非常重要：“每年春天，我们都忙着做一件事就是去拆鸟网，大量的田间地头都是密密麻麻的，细细的就像蜘蛛网，鸟儿高速飞翔的时候看不清，扎下去就被缠死，所以今年我们联系其他的NGO组织，共同发起了‘电商无野’行动，正在敦促阿里巴巴旗下的淘宝、以及京东等电商，下架那些网眼特别细小的鸟网、非法盗猎的工具。”

报道引述中国植保专家说，草地贪夜蛾可以导致玉米减产20%至70%，甚至绝收。王豁说，一只普通的麻雀，每年就能吃掉十万只害虫。对于人类的贡献非常大。她认为，将农业纳入生物多样性的主流，非常重要，需要各个部门协同。发挥生物多样性作用，保护好鸟类，多使用自然天敌机制来进行生物防控，多措并举地来减轻草地贪夜蛾等病虫害。

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