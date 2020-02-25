世卫专家赞扬中国懂得如何保全人们生命 疾呼世界当马上备战

世界卫生组织一位专家2月25日宣布，全世界必须立即准备应对新型冠状病毒疫情的蔓延，以便在其来临之际可作出迅速反应，他同时赞扬中国的防疫动员力度与速度。

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世卫组织联合中国行动负责人布鲁斯-阿里伍德结束了为期两周的中国之行，此行当中他在北京和湖北等地做停留考察。返回日内瓦之后，阿里伍德召开新闻发布会，建议世人“备战新型冠状病毒疫情，就好像病毒明天就会来临一样”。他解释道，“如果不这样做，人们就不会做好准备”。他还呼吁人们“正确利用争取下来的时间，动员起来，因为这可以拯救生命”。



阿里伍德还赞扬了中国的防疫动员力度。他认为，“中国向世界证明，一个积极的公众健康政策，尤其是大范围封锁的政策，可以遏制疾病的扩散”。阿里伍德指出，“中国懂得如何保全人们的性命，这令人惊讶，中国人的动员力度就好像是他们在和这种病毒作战”。阿里伍德还指出，中国人对疫情的严肃态度，专业性都是“绝对的”。



阿里伍德认为，世界其他地方对于新型冠状病毒的防疫情况不容乐观，他表示世界“简单而言，就没有做好迎战的准备”。世卫组织认为，这场源起于中国的病已经在那里“达到了一个巅峰，大约7万7千人感染，2600人死亡”，同时把触手伸向越来越多的国家：超过30个国家沦陷，感染人数约2500人，超过40人死亡，欧洲方面意大利在伦巴底，维尼托大区成为疫区之外，又宣布托斯卡纳，西西里和利古里亚大区出现感染病例。对此，阿里伍德呼吁世界“应当立刻展开更大规模的行动，马上行动”。





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