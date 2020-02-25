中国兑现贸易战首轮协议 放宽美国牛肉进口限制

中国海关总署宣布解除30月龄以上的美国牛肉进口禁令。中国在美中首阶段贸易协议中，曾承诺扩大采购美国农产品，和放宽进口的牛龄限制。中国在协议中同意取消进口的牛龄限制，并放宽牛只使用荷尔蒙及原产地规范。

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据中央社今天报道说，兑现首轮贸易协议，中国放宽美牛进口限制。据中国海关总署24日晚间在官网公布，海关总署与农村农业部于19日发布“关于解除进口美国牛肉及牛肉产品月龄限制的公告”。

据公告指，根据风险评估结果和世界动物卫生组织（OIE）“陆生动物卫生法典”的建议标准，自公告发布日起，有条件解除原农业部、原国家出入境检验检疫局2001年第143号公告中，对美国30月龄及以上牛肉及牛肉产品的禁令，允许符合中国相关法律法规和检验检疫要求的相关产品对中国出口。

该公告表示，有关美国输中国牛肉及牛肉产品检验检疫要求，另行制订并公布。

报道称，中国2001至2003年间，曾短暂开放过美国牛肉进口，但随着2003年美国爆发狂牛症，中国随即禁止美牛进口。2017年7月，中国再度开放美牛进口，但仅限30月龄以下的剔骨和带骨牛肉。

美中今年1月签署的首阶段贸易协议中，中国承诺在2020年1月1日至2021年12月31日的两年间，扩大购买进口美国制成品、农产品、能源产品和服务产品。报道引路透社消息，中国在协议中同意取消进口的牛龄限制，并放宽牛只使用荷尔蒙及原产地规范。

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