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中国兑现贸易战首轮协议 放宽美国牛肉进口限制

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Chinese and U.S. flags are set up for a meeting during a visit by U.S. Secretary of Transportation Elaine Chao at China's Ministry of Transport in Beijing, China April 27, 2018. Picture taken April 27, 2018.
Chinese and U.S. flags are set up for a meeting during a visit by U.S. Secretary of Transportation Elaine Chao at China's Ministry of Transport in Beijing, China April 27, 2018. Picture taken April 27, 2018. 路透社。
作者： 小山

中国海关总署宣布解除30月龄以上的美国牛肉进口禁令。中国在美中首阶段贸易协议中，曾承诺扩大采购美国农产品，和放宽进口的牛龄限制。中国在协议中同意取消进口的牛龄限制，并放宽牛只使用荷尔蒙及原产地规范。

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据中央社今天报道说，兑现首轮贸易协议，中国放宽美牛进口限制。据中国海关总署24日晚间在官网公布，海关总署与农村农业部于19日发布“关于解除进口美国牛肉及牛肉产品月龄限制的公告”。

据公告指，根据风险评估结果和世界动物卫生组织（OIE）“陆生动物卫生法典”的建议标准，自公告发布日起，有条件解除原农业部、原国家出入境检验检疫局2001年第143号公告中，对美国30月龄及以上牛肉及牛肉产品的禁令，允许符合中国相关法律法规和检验检疫要求的相关产品对中国出口。

该公告表示，有关美国输中国牛肉及牛肉产品检验检疫要求，另行制订并公布。

报道称，中国2001至2003年间，曾短暂开放过美国牛肉进口，但随着2003年美国爆发狂牛症，中国随即禁止美牛进口。2017年7月，中国再度开放美牛进口，但仅限30月龄以下的剔骨和带骨牛肉。

美中今年1月签署的首阶段贸易协议中，中国承诺在2020年1月1日至2021年12月31日的两年间，扩大购买进口美国制成品、农产品、能源产品和服务产品。报道引路透社消息，中国在协议中同意取消进口的牛龄限制，并放宽牛只使用荷尔蒙及原产地规范。

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