以色列与杰哈德武装连续两天冲突后，加沙地带恢复平静

加沙地区在以色列与巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（杰哈德）持续了两天的冲突后，周二终于恢复平静。以色列大选在即，本次冲突曾引发当地局势可能军事升级的忧虑。

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周二上午，以色列军方没有关于来自受到封锁的巴勒斯坦地区发射火箭弹的消息报告，法新社驻加沙记者也没有关于以军进行打击的消息报道。



周日起，巴勒斯坦杰哈德武装从加沙地带向以色列南部地区发射火箭弹，作为对一名杰哈德人员被以军击毙的回应。据报道，本月23日，杰哈德下属武装派别“圣城旅”的一名成员在加沙地带被以军击毙，另外两名成员也在叙利亚被以军打死，对此，巴勒斯坦伊斯兰圣战组织做出了军事回应。据以方披露，周日以来，杰哈德武装共发射了近80枚火箭弹，其中绝大多数受到以色列导弹防御系统拦截。



法新社引述当地一些负责人披露的消息报道指出：由加沙地带通往以色列的埃雷兹（Erez）过境点将开放，以方便外籍人士及需要医疗救助的人士离开。但是，在加沙地带附近的以色列城市中，仍有约65000名学生连续第二天被困家中。



周一晚间，杰哈德组织宣布宣布结束对以色列做出的“军事回应”，却又在随后的一小时之后，指控以色列继续轰炸加沙的行动。



以色列军方战机和坦克周一在加沙和叙利亚对伊斯兰圣战组织目标进行了轰炸。



去年11月，以色列曾对加沙的伊斯兰圣战组织展开了为期两天多时间的闪电行动，造成30多人死亡，其中包括与该武装毫无关联的一个巴勒斯坦家庭的九名成员。

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