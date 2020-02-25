国际学者给习近平写公开信 促把言论自由还给中国人民

国际学者22日发表给习近平的公开信，敦促释放许志永等其他被抓捕的维权人士，并把言论自由还给中国人民。此公开信是由美国黎安友、林培瑞和法国张伦教授发起的。该公开信仍在开放联署中，公开信也呼吁像许多他们的同仁已经做的那样，加入联署的行列。

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据国际学者给习近平的公开信说，应把言论自由还给中国人民。该公开信全文如下：



中国国家主席习近平先生：



获悉中国公民活动家、北京大学法学博士许志永先生近期在广州被警察强行抓捕，我们深感震惊。



就在早先几天，即2020年2月6日，中国新冠肺炎疫情“吹哨人”之一的武汉医生李文亮不幸染病殉职。他在去世前，曾因最早发现疫情而小范围提醒亲友预防，即遭中国警察半夜传唤和训诫，被勒令封口。言论自由的丧失导致中国预警机制废弃，令新冠病毒如入无人之境，肆意荼毒生灵，造成极其惨烈的次生灾害。此次事件激起中国人民广泛愤怒，呼吁言论自由已是中国强烈民意。



值此关头，许志永之被抓捕，于众所周知的中国言论自由状况无异雪上加霜。



我们知道，许志永对中国政府包括对您本人，有很多坦率的批评。但我们同时知道，您2012年上任之初即强调要“依宪治国”，而中国宪法第三十五条规定：中华人民共和国公民有言论、出版、集会、结社、游行、示威的自由。第四十一条规定：中华人民共和国公民对于任何国家机关和国家工作人员，有提出批评和建议的权利。许志永观点、政见固然不合中国官方标准，但都属于宪法规定的言论自由和批评建议的范畴，作为政府、作为国家领导人，理应有尊重不同观点和政见、接受批评哪怕是激烈批评的义务。动用国家强制机器压制批评、压制言论自由，有违中国宪法，有损中国政府尊严和您本人的尊严。



谨此，我们不能不对许志永不幸被抓捕，包括此前“12·26”事件中其同仁丁家喜、戴振亚、张忠顺、李英俊被抓捕表示强烈关注，并敦请中国政府及您吸取李文亮事件教训，立即予以纠正，释放许志永、丁家喜、戴振亚、张忠顺、李英俊等无辜公民，并永远杜绝此等恶劣事件，把言论自由还给中国人民。

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