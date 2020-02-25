富士康大陆复工 聘钟南山防疫总顾问

复工心切的台企富士康，今晚在官方微信宣布，已聘请中国工程院院士、著名呼吸病学专家钟南山担任集团新冠肺炎防疫及复工总顾问。富士康在中国深圳与郑州建有两个工厂。钟南山为富士康顾问防疫细节没有透露。

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据中央社今天报道说，富士康急复工又要顾防疫，聘钟南山当总顾问。据富士康公告称，针对新冠肺炎防疫及安全复工复产，钟南山及团队将会无偿对富士康进行一系列顾问及指导。

富士康的公告称，富士康投资中国大陆32年，目前在当地有近100万名员工及30多个科技园区，“员工是企业最大的财富，富士康将以员工及家属的健康安全为最高原则，全力实现员工健康照护与企业安全复工复产双赢”。

中央社说，富士康是苹果公司通讯产品主要的供应商，2月起陆续复工，但复工人数有限。根据科创板日报的报导，自2月中旬祭出最高人民币7000元的入职奖励金后，目前郑州富士康在岗人数估计在2万人至3万人之间，每天持续有新人入职。但富士康深圳厂区和郑州厂区员工总数超40万人，是富士康在中国两个最大的厂区。郑州富士康占全球iPhone产能的50%，每天iPhone组装量达50万支。

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