新冠肺炎世界紧张 世卫组织指宣布为全球性流行病为时过早

世界卫生组织(WHO)表示，新冠病毒疫情仍有可能得到控制。该组织坚称，现在宣布它为全球性流行病还为时过早，尽管有可能发展到那一步。世卫组织是昨天在该机构与中国联合组成的专家小组对中国北京，四川，广东以及武汉新冠肺炎疫情勘察之后作出上述表达。

广告 继续浏览后续

据路透社报道说，世卫组织称新冠疫情仍然可控，宣布为全球性流行病为时过早。据世卫组织总干事谭德塞指出，“应该给所有国家带来希望、勇气和信心的关键信息是，这种病毒能够得到控制，确实有许多国家已经做到了这一点，”WHO总干事谭德塞在日内瓦举行的新闻发布会上说，“现在使用‘全球性流行病’一词与事实不符，但肯定会引起恐慌。”

据谭德塞说，“我们必须把重点放在遏制疫情方面，同时竭尽所能为疫情发展成全球性流行病的可能性做准备。”据谭德塞说，意大利、伊朗和韩国病例突然增加“令人深感担忧”，但目前各国还没有看到病毒在全球范围内不受控制地传播，也没有看到大规模重症病例或死亡病例。

上月，世卫组织宣布新冠肺炎疫情构成国际关注的突发公共卫生紧急事件，这是该组织的“最高警戒级别”。世卫组织说，当时中国境外的病例不到100例，人传人的病例仅8例。

据谭德塞说，“这种病毒可能发展成为全球性流行病吗？当然有这可能性，”谭德塞说，“我们到这地步了吗？从我们的评估来看，还没有。”

据路透社说，在伊朗、意大利和韩国报告新增病例大幅上升后，人们对此次疫情可能发展成全球流行病的担忧有所加剧。不过，随着新增感染病例增速放缓，中国放松了对包括北京在内的几个地方的流动限制。

世卫组织突发事件规划执行主任莱恩(Michael Ryan)说，“再来说说伊朗，有点像中国最初的情况，我们需要非常小心地对待任何最新发现疫情的国家的第一批感染病例，因为我们只能检测到重症病例，且病死率可能偏高。”

总部在日内瓦的世卫组织2009年宣布H1N1猪流感疫情为全球性流行病，结果疫情并没有那么严重，这招致一些批评，因为制药公司纷纷投资相关疫苗和药物的研发。

该报道说，世卫组织于1月30日宣布去年12月在中国武汉爆发的新型冠状病毒疫情为国际关注的突发公共卫生紧急事件，一直持续至今，其目的是帮助卫生系统脆弱的国家，特别是非洲国家，加强其疫情防御。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅