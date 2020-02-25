新冠肺炎 中国宣布口服疫苗研究出来了

中国天津大学今天25日宣布，该校生命科学学院黄金海教授团队已经成功研发出新型冠状病毒“口服疫苗”；该疫苗以食品级安全酿酒酵母为载体，以新型冠状病毒S蛋白为靶点产生抗体。此外，该团队还声称，黄金海本人已经吞服4倍量口服新冠疫苗样品，无任何副反应。此前中国已经宣布中成药医治新冠肺炎疗效超过百分之九十。

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据东森新闻今天报道说，中国实验室宣布研发出“新冠病毒口服疫苗”，项目教授吞4倍量自证安全性！

该报道引据《津云》消息，新型冠状病毒S蛋白（Spike protein，刺突蛋白）可与宿主细胞的病毒受体结合，是决定病毒入侵易感细胞的关键蛋白，也是开发预防或治疗用新型冠状病毒疫苗与药物的关键靶点。据该团队表示，疫情爆发后，黄金海团队设计制定了稳定表达COVID-19病毒S蛋白保护性抗原RBD-FP域疫苗菌株的研发方案，“该疫苗应用食品级安全酵母作为宿主研制生物防治制剂，通过口服途径免疫，具有激发局部黏膜免疫、调节机体免疫稳态，使用方便，安全性好、产能迅速等优势。”

消息称，目前，团队已完成了重组菌株构建、筛选，蛋白表达、发酵动力学等核心技术开发内容，并制备了少量胶囊、奶片、颗粒剂口服防治制剂样品。黄金海称，该疫苗除表达的病毒外源基因外，表达元件全部为酿酒酵母自身基因片段，不含外源抗性基因；新型冠状病毒疫苗制剂通过高表达新冠病毒保护性抗原，一方面可作为病毒感染的竞争性治疗制剂，也可通过启动黏膜免疫的疫苗机制，发挥预防性抗感染功能，安全性、免疫方式、成本节约等优势突出，特别适用于应急性、无常规疫苗的烈性病防控。

该报道说，不过黄金海也指出，疫苗从研制到上市是一个严谨而漫长的过程，目前团队正在积极布置进行动物毒理学、免疫效力、中试生产等评价，希望有资质的企业和单位合作完成疫苗后续评价流程，加速推进疫苗的临床验证和推广使用，助力疫情的防控。

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