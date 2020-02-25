新冠肺炎 中国报连降 湖北外新增近绝迹

中国国家卫生健康委员会周二公告说，24日全国报告新增确诊病例508例，新增死亡病例71例（湖北68例，山东2例，广东1例），新增疑似病例530例。其中湖北以外地区新增病例9例再刷新创下1月20日以来新低。路透社说，中国国务院总理李克强周四主持召开中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议。会议要求在做好疫情防控的同时，有序复工复产，要求各地统筹疫情防控和经济社会发展，分区分级精准做好疫情防控，尽快有序提高复工率。

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据路透社今天报道说，2月24日中国大陆新增新冠肺炎确诊508例，湖北以外9例再刷新1月20日来新低。据公告还显示，当日新增治愈出院病例2,589例，解除医学观察的密切接触者15,758人，重症病例减少789例。

截至2月24日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例47,672例（其中重症病例9,126例），累计治愈出院病例27,323例，累计死亡病例2663例，累计报告确诊病例77,658例，现有疑似病例2,824例。

累计追踪到密切接触者641,742人，尚在医学观察的密切接触者87,902人。

湖北新增确诊病例499例（武汉464例），新增治愈出院病例2,116例（武汉1,391例），新增死亡病例68例（武汉56例），现有确诊病例43,369例（武汉34,691例），其中重症病例8,675例（武汉7,647例）。

湖北累计治愈出院病例18,854例（武汉10,337例），累计死亡病例2,563例（武汉2043例），累计确诊病例64,786例（武汉47,071例）。新增疑似病例373例（武汉282例），现有疑似病例2,292例（武汉1,529例）。

路透社继续报道指，中共中央政治局周五召开会议称，目前国内新冠肺炎疫情蔓延势头得到初步遏制，防控工作取得阶段性成效；但也要清醒看到，全国疫情发展拐点尚未到来，湖北和武汉防控形势依然严峻复杂。

中国国务院总理李克强周四主持召开中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议。会议要求在做好疫情防控的同时，有序复工复产，要求各地统筹疫情防控和经济社会发展，分区分级精准做好疫情防控，尽快有序提高复工率。

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