新冠肺炎 前央视主持人指中国添乱应向全球道歉遭网上围剿有斥应自杀谢罪

中国湖北武汉新冠肺炎疫情肆意，发展至揽炒全球的地步，有人认为是天灾，亦有人觉得是人祸。苹果日报今天指央视前主持人“阿丘”（邱孟煌）只因说出“中国需要向世界鞠个躬，说声：对不起，给你们添乱了”，随即遭中国网民围攻。名为“提刀花在缅北”形容：“阿丘的言论是很危险的，他在为全球跃跃欲试的排华行为提供道德依据——中国人错了，中国人该死。而阿丘本人作为中国人，却不肯率先自杀向全世界谢罪。”

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据苹果日报今天说，新冠肺炎疫情，“中国需为添乱向全球道歉”，央视前主持言论引网民围剿斥“反骨”。央视主持人阿丘的言论，遭内地网民围攻。



据该报道，湖北武汉肺炎疫情肆意，发展至揽炒全球的地步，有人认为是天灾，亦有人觉得是人祸。央视前主持人“阿丘”（邱孟煌）只因说出“中国需要向世界鞠个躬，说声：对不起，给你们添乱了”，随即内地网民围攻。有网民狠批他的言论，称“武汉以封城的形式替全人类扛了，中国替全人类扛了”，并指阿丘为潜在的排华行为提供道德依据——“中国人错了，中国人该死”。



据该报道称，阿丘本月20日傍晚在微博留言：“此时，虽然东亚病夫的牌匾早已踢碎了一个多世纪了，但我们可不可以说话语调稍温和并带些歉意，不怂也不豪横地把口罩戴起来，向世界鞠个躬，说声：对不起，给你们添乱了。”阿丘的留言主要是回应美国《华尔街日报》早前一篇题为“中国是真正的亚洲病夫”的文章，所触发的一场涉嫌辱华风波。但很多内地网民都不认同阿丘认为中国应向全世界道歉的言论，有网民直斥：“什么狗屁逻辑！”



报道称，微博大V“提刀花在缅北”更发长文，引用世卫组织联合专家组组长布鲁斯.艾尔沃德所言：“世界对付出巨大牺牲的武汉有所亏欠”，又指“病毒是天灾，是全人类共同的敌人，谁头上都落过，只是这一次刚好落到了武汉头上，而武汉以封城的形式替全人类扛了，中国替全人类扛了。”



“提刀花在缅北”形容：“阿丘的言论是很危险的，他在为全球跃跃欲试的排华行为提供道德依据——中国人错了，中国人该死。而阿丘本人作为中国人，却不肯率先自杀向全世界谢罪。”



苹果日报说，据悉，阿丘已删除相关微博留言。但网民对他的批评，今日继续发酵，在微博除充斥对他的恶毒留言外，还有不少是极端的民族主义歪理，“奴才就是奴才，你叫他站起来他还不乐意”、“大裤衩（央视大总部的外号）出来的还真是个个妖魔鬼怪”、“总有人喜欢跪着做‘双标狗’。武汉，也应该被全世界感恩和铭记”、“西方不放过任何一个机会反华，国内的公知们在亦步亦趋闻鸡起舞”。

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