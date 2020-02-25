新冠肺炎 称瑞德西韦在中国获颁3项专利

中国国务院周二（25日）举行联防联控机制记者会，国家知识产权局副局长何志敏指，美国药物瑞德西韦正在武汉作临床研究，最快4月27日公布结果。据指，研发瑞德西韦的美国药厂吉利德公司已在中国申请8项药物专利，其中3项已获授权。

广告 继续浏览后续

据东网今天报道说，新冠肺炎：瑞德西韦临床结果4月底公布，药厂获批3项专利。瑞德西韦由吉利德药厂研发。



据国家知识产权局副局长何志敏表示，瑞德西韦主要用于伊波拉病毒及中东呼吸综合症，在全球任何国家均未获批上市，现时仍处于临床阶段。他透露，吉利德公司在中国申请的专利中，包括化合物的核心结构、制造方法及用途等。他又指，药物与群众的生命健康息息相关，同研发投资巨大、时间长、风险大，特别需要知识产权保护，无论是原研药还是仿制药，都需要经过药监部门的严格审批才能上市。



据该报道称，天津大学生命科学学院黄金海教授团队宣称，已成功研发出新型冠状病毒口服疫苗，以食品级安全酿酒酵母为载体，以新冠病毒S蛋白为靶点产生抗体，并经黄金海本人亲身试验无任何副作用。目前科研团队正在寻求合作方，盼推动疫苗临床试验和使用。消息引起舆论关注，天津大学及后澄清，口服疫苗仅是研制成功，最终效果仍需凡后续动物实验及人体实验才能证明；另国家药品监督管理局负责人亦表示，中国对于疫苗的审批和监管相当严格，疫苗获批后至少需要进行动物实验和临床试验等一系列流程，才有可能上市，意味着短期内没一款疫苗上市。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅