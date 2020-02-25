桂民海被判10年 就算申请恢复中国籍瑞典称其依旧是瑞典公民

2月24日，宁波一家法院宣布，瑞典籍前香港铜锣湾书店股东桂民海因“为境外非法提供情报”而被判入狱10年，但并未透露更多相关情报的细节。25日，瑞典外交部召见了中国驻斯德哥尔摩大使，敦促中国释放桂民海。

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瑞典外交部发言人约翰-尼迪斯对法新社表示，“瑞典方面得到了桂民海被判刑的相关消息，已经要求中国政府对此进行确认，与此同时瑞典外交部国务秘书找见了中国大使。瑞典重申释放桂民海的要求，同时要求给予桂民海领事接触途径”。



与此同时，瑞典多名左派与右派政党领袖纷纷发声，要求驱逐中国外交官。瑞典左派政党人士斯文內林表示，“中国驻瑞典大使应该被列为不受欢迎的人士之列，瑞士应该对中国表明立场，要求释放桂民海，给予桂民海医疗帮助和领事支持”。



宁波法院在一份公告中指出，桂民海认罪，服从判决，不会上诉。同时指出，桂民海在2018年曾经要求重新恢复中国国籍，然而中国并不认可双重国籍。瑞典外交部对此表示，瑞典公民身份如果不经过政府机关检查与决策，是不能直接取消的，当事人无法直接单方面放弃瑞典国籍。因此“桂民海仍然是瑞典公民”。中国外交部发言人赵立坚则反驳称中国依法治国，桂民海的权益得到全面保护，但中国只承认桂民海的中国国籍，坚决反对外国干预中国内政，反对外国插手中国司法主权。



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