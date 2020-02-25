武汉闭关新政策一周统一派送物资居民恐“未病死先饿死”

从25日开始，武汉进一步实施隔离措施，所有小区居民必须统一团购日常必需品，而且规定一星期团购一次，并且由指定义工队及社区组织派发，所有外卖送货员及其他非社区人士不得进内。不少武汉居民接到通告后，均人心惶惶，不少翻墙到推特的网民惊呼恐怕“未病死已饿死”，有人挖苦“供销社已经回来了”，而公安部副部长孙力军日前出现在武汉，更使得不少网民忧心忡忡。

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根据网民在推特上载的社区通告，包括武展和后官湖等武汉社区的居民，已经接获社区居民委员会的通告，内容指由于防疫狙击战仍在持续进行，目前疫情防控处于最关键时刻，自小区封闭管理以来，小区业主自发通过各种渠道购买生鲜、零食、饮料及生活用品，大家频繁下楼取快递及团购物资，大大增加病毒传播的风险，为了巩固前端时间疫情防控成果，经社区、自管组及志愿者小组（临——讨论，现决定如下：



1、暂时只允许团购解决居民的基本生活需求，只保证米、油、粮、蔬菜、水果、佐料、药品、母婴用品等团购，7天团购一次，由社区、志愿者小组对接商家与业主，经过消毒后进行分发。期间非生活必需品一律不准进入小区。请大家，自重；



2、严谨外卖以及骑手代买的非生活必需品进入小区；



3、前期所有团头给一天时间收货缓冲期，于2020年2月24日24:00后不准在小区门口下货、收货；



4、建议大家团购储备物资达15天左右，尽量减少购物聚集机会，尽量减少触摸采购物品人员，做好物品进室内后的消毒工作，减少接触病毒的机会。



通告最后呼吁大家不松懈，不放纵！你的服从和自律，就是阻离宾度的铜墙铁壁，不要贪一时的口舌之欲，简朴生活，阻断传染源，大好疫情防控的人民战争。



上述通告一出，武汉居民很多都人心惶惶，深恐断粮断炊。长江日报为此还特别刊登整版所谓“辟谣”启事。该启事声称，网上流传所谓“2月25号—3月10号，所有居民全部关死！所有的商店全部关门！如果，效果好！再巩固15天，争取3月25日左右解禁.......”启事声称，经长江日报记者向武汉市新官肺炎疫情防控指挥部核实，此消息为谣言。



有网民直斥长江日报的辟谣本身就是谣言，因为小区确实要一星期团购一次，而且完全要依靠志愿者等派送物资，等同坐牢无疑。有网民更指这是“供销社回来了”，“供销社重返城市，以武汉为实验”。



所谓的供销社，诞生于计划经济时代，历史可以追溯到1950年7月成立的中华全国合作社联合总社，1954年7月更为现名。



据环球网描述，供销社在计划经济时代，是每个村镇必不可缺的场所，无论是柴米油盐、还是农机化肥，村民们都要到供销社采购。换言之，供销合作社是那个时代农村地区的国营百货超市。



时至80年代后期，中国已开启改革开放，计划经济也开始向社会主义市场经济过渡。在这样的冲击下，供销社则变得日渐衰败，甚至人们还给供销社编过顺口溜：“院子大、房子破，一看就是供销社”。



到了90年代，在农村中小卖部盛行，不少农村供销社早已破败不堪甚至资不抵债而关门。但是很多农民，特别是一些上了岁数的老人家会习惯性地把去商店买东西，说成“上供销社去”。



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