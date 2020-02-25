练乙铮纽时撰文：中国病毒丛生因枪打出头鸟和野味进补文化

前港府顾问组织中央政策组组员、前香港信报总编辑练乙铮在纽约时报撰文指出，无论武汉爆发的病毒正式的名字是世卫组织的COVID-19，还是中国武汉病毒，流行性疾病是与社会和政治有关的，就好像饥荒通常跟人为有关的，尽管有时自然的涝旱也是因素。练在文章进一步指出，有关目前爆发的病毒，中国有两种文化特征，或许可以解释为什么附上一种哺乳动物的单一病毒，可以膨胀成为全球的健康危机。

广告 继续浏览后续

练强调，这两个文化特征尽管并非中国特有，但亦属于典型的中国例子。第一个，就是中国源远流长的惩罚通风报信者的文化。



武汉有一个医生因为1月初在社交网页发出警告有可能爆发病毒疫情，而与其他几个人被武汉公安训斥和警戒，不得再扩散谣言。他不久之后因为感染COVID-19而死亡。



练文指出，不约而同，2002年底当中国南方开始爆发沙士（非典）冠状病毒之后，中国当局试图掩饰疫情长达一个多月，而第一个吹哨的军医（蒋彦永）则被军事禁锢45天。



他的文章又指出，2008年婴孩配方奶粉爆发被非法添加三聚氰胺丑闻（6个婴孩死亡、5.4万个婴孩需要治疗），四年之后，第一个吹哨人在一个离奇的情况下被人用刀刺死。



练说，早从公元前六世纪孔子时代，处罚坏消息传播者已经是常态。中国的诗经有云：明哲保身。孔子最钟爱的学生子路，就因为不懂得明哲保身，不但被杀，而且还被碎尸万段（据称孔子此后不敢吃碎肉）。



到了第三世纪，这句明言还添加了不少文采，哲学家李康说过：“木秀于林，风必催之”。这句话后来辗转成为今天人所共识的“枪打出头鸟”。



坦白说，中国的领导人有时也会诚恳地希望他的子民能够讲真话，但只不过在某个时段如此。例如毛泽东1956至1957年间在大鸣大放时期，呼吁知识分子实话实说。但几个月后一场反右运动，很多实话实说的人都被关进牢里，或被下放，个人前途和家人尽毁一旦。



练说，中国2000年来，惩罚讲实话的人，已经是统治阶层的常态，是维稳的手段，并非共产党新中国的发明，但毋庸置疑，中共已将做法臻美。今天，将坏消息传播者封嘴，只会帮助致命的病毒扩散。



第二个文化特征，就是中国传统的概念，有些食物蕴藏的超能量鼓励了一些危险的习惯，尤其是中国人所谓“进补”的习惯。就算没有进补习惯的中国人，也有不少人深信这个概念。



中国人有句话：食疗胜于药疗，身体虚弱是因为气血不够，这里说的气血是一种非科学的描述，非生物学或物理学的说法。练说，对男人而言，进补就是要增加精力，尤其是性能力方面，对女性而言，重点就是补血，从而保持容貌青春。野生的植物或动物据说含有这种疗效，尤其在冬天，更是进补的日子（这是否可以解释沙士和目前的病毒都在冬天爆发？）。



对进补深信不疑的人更进一步相信“以形补形”的说法，因此练说他在华南有些餐厅看到牛和马的睾丸，专门为男士而设。有些人则认为吃蝙蝠的粪便（又名夜明砂）可以增强视力，从活熊采取的胆汁可以治疗黄疸，虎骨可以壮阳。此外，被指是沙士元凶的果子狸，据称与蛇肉一起炖食，可以治疗失眠。没钱的人则吃狗肉。



进食野生动物作为食疗，其实在中国已历史悠久，2000年前的《黄帝内经》已有记载，到今天仍然被很多注重健康的中国人奉为圭臬。



电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅