香港铜锣湾书店 指桂民海最惨

前香港铜锣湾书店瑞典籍股东桂民海被中国当局以“为境外非法提供情报”罪名重判10年，是当事人中获罪最重者。事件至今逾4年，除林荣基落脚台湾继续发声，其他人均已噤声。

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据中央社今天报道说，桂民海被复籍遭判10年，铜锣湾书店5人中最惨。前香港铜锣湾书店瑞典籍股东桂民海被中国当局以“为境外非法提供情报”罪名重判10年，是当事人中获罪最重者。



据中央社说，值得注意的是，浙江省宁波市中级人民法院官网24日的公告宣称，桂民海于2018年“经其本人申请依法恢复中国国籍”。此事引起海外中国异议人士关注，担忧外国籍不再能保护他们，未来如遭亲中政权拘捕、遣送回中国，恐将面临同样命运。



铜锣湾书店是一家以出版中国大陆政治禁书闻名的香港独立书店。事件始于书店股东吕波2015年10月14日最后一次使用书店电脑，之后传出在吕妻位于深圳的寓所被带走。随后，桂民海在同年10月17日于泰国巴达雅的公寓被一名男子带走，之后虽然曾3度致电公寓大厦物业管理处报平安，但并未透露所在地。他最后一次与物业管理处联络是在2015年11月10日。书店店长林荣基、业务经理张志平当月也在广东失踪。



同事接连失踪后，书店经营者李波曾为此匿名受访。他坦言，政治书题材愈敏感愈畅销，但自己近年已“不敢返回大陆”，只要不回中国就不会“被失踪”。尽管如此，李波仍于2015年12月30日与客人在仓库取书后失踪。



该报道说，由于桂民海、李波2人具有外国公民身分，且在泰国、香港失踪，各界为此质疑陆方跨境执法、香港“一国两制”不复存在等。



5人被带走后，桂民海首先在2016年1月的中国中央电视台访问中，公开承认2003年12月在宁波酒驾撞死一名女大学生后逃逸。其他4名当事人则在历经“电视认罪”指证桂民海涉嫌“非法经营书店”后陆续获释返港，且不约而同地要求香港警方销案，以及不需要港府协助。



中国大陆中央电视台105年7月6日晚间播放香港铜锣湾书店店长林荣基的认罪画面。画面中，林荣基承认在中国大陆贩售“禁书”并说明贩售过程。



值得一提的是，李波当时接受凤凰卫视访问时曾表态愿意放弃英国居留权，与这次桂民海“申请恢复中国籍”有相似之处。



据该报道称，时间过去一年多后，瑞典外交部在2017年10月24日证实，接获中国当局通知桂民海获释消息。之后，桂民海一度与持有德国护照的华裔妻子珍妮佛（Jennifer）暂时租住在浙江省宁波市一处公寓，并计划申请瑞典护照，希望返回主要居住地德国。



但消息传出不到3个月，陆方执法人员于2018年1月20日在宁波开往北京的火车上，当着2名陪同的瑞典外交官面前，再次带走桂民海。据纽约时报报导，中国官员告诉瑞典外交官，桂民海有非法会见瑞典外交官及透露秘密资讯的嫌疑。



报道称，二度被捕后，桂民海于2018年2月9日被安排受访时称自己是“瑞典的棋子”，表示不希望瑞典政府再继续炒作他的问题，否则考虑放弃瑞典国籍，他只想在中国等待结案并住在中国。



据宁波中院官网昨天公告表示，浙江省宁波市人民检察院已于今年1月向宁波中院提起公诉，指控桂民海犯“为境外非法提供情报罪”。公告并宣称，法院经依法开庭审理，于2020年2月24日公开宣判，认定桂民海触犯“为境外非法提供情报罪”，判处有期徒刑10年，剥夺政治权利5年。桂民海表示认罪服判不上诉。



据中央社说，铜锣湾书店事件发生至今超过4年，5名当事人中，以桂民海的状况最为严重。除了林荣基之外，其余4人则沉默不再多言。



林荣基2016年6月返回香港2天后随即召开记者会，说明被限制人身自由过程，以及如何“被认罪”等。在林荣基召开记者会后，其他返回香港的3名当事人随即透过脸书（Facebook）或在受访时驳斥林荣基，质疑林荣基背后“有人操纵”。这3名当事人之后便不再对外发言。香港铜锣湾书店也歇业至今。



香港政府去年初修订“逃犯条例”，仍遭陆方通缉的林荣基担忧，一旦修订方案落实，可能会被引渡到中国大陆受审。因此，他于2019年4月25日搭机来台，计划在台求职、定居，并重建铜锣湾书店。



这项书店重启计画在去年11月募得近新台币600万元，并寻址台北市中山区，预计近期将开幕。



据中央社报道说，前香港铜锣湾书店瑞典籍股东桂民海被中国当局判刑10年，并显示被恢复中国籍。同为事件当事人的林荣基今天表示，感到非常悲哀，但自己在海外，还能继续发声，此事就不会结束。



林荣基也提到，他的来台签证已两度延期，将在4月23日到期，届时若无法拿到书店商业登记证，恐怕得被迫离境。希望台湾政府能尽快批准，让他继续留下来完成铜锣湾书店重启计划。



浙江省宁波市中级人民法院官网24日公告宣称，桂民海（又名桂敏海）因“为境外非法提供情报罪”，被判刑10年。公告还声称，他于2018年“经其本人申请依法恢复中国国籍”。前香港铜锣湾书店店长林荣基25日下午接受中央社记者电话采访时表示，今早得知这项消息非常难过。“他（桂民海）先被关了快两年，放出来之后，没多久又被捕。他能有什么情报可以提供给外国？”



据林荣基强调，自己离开香港，就是为了能继续发声。铜锣湾书店事件不会因为桂民海获刑而结束，“绝对没完没了，不可能解决”。

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