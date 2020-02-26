为台海? 解放军大举采购防弹背心

在中国全国关注武汉肺炎疫情下，解放军近日大举增购装备。全军装备采购信息网日前招标的公告显示，受解放军陆军装备部委托，招标采购93万套通用型防弹背心（插板）和46.7万套加强型防弹背心（插板），两项采购的合计最高总限价达134.2亿元人民币。相关生产企业股市行情应声见涨。

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据苹果日报报道说，解放军斥134.2亿元人民币购140万件防弹背心，引分析指对台起震慑作用。



该消息说，解放军大举采购防弹背心。解放军全军装备采购信息网前日（23日）招标的公告显示，受解放军陆军装备部委托，招标采购93万套通用型防弹背心（插板）和46.7万套加强型防弹背心（插板），两项采购的合计最高总限价达134.2亿元人民币。



该报道引述国盛证券预测，在协商之后，这批约140万套防弹衣，预计最终采购价介乎130亿到140亿元之间。这不排除给相关上市公司带来一定的业绩想像空间，而昨日开市，一些相关股份的确出现上涨情况。



据苹果日报说，目前，解放军陆军有13个集团军共计85万人，该批防弹衣的采购数量高于陆军总人数，平均是人均1.65件，如此大规模的采购防弹衣是解放军军方史上第一次。



有分析认为，防弹衣的寿命大约不多于5年，如果在和平年代，防弹衣在接受保养的情况下，每年仍会下降性能约20%，近期北京军方大规模增加防弹衣需求，显得正在做一些未知准备，而当前两岸关系局势紧张，解放军此举或对台湾起到震慑作用。



该报道引述遭指亲北京的多维新闻称，中国人民大学国际关系学院副院长金灿荣也曾表示，对待台湾问题要做好最坏的打算。



与此同时，继去年9月25日第一艘075型两栖攻击舰下水后，中国第二艘同型舰在上海沪东中华造船厂曝光，除舰体成型外，舰岛也将安装就位。即使中国大陆目前拥有庞大的两栖船队，但垂直立体登陆作战能力仍有不足；而075型两栖攻击舰问世被指就是为“对台军事斗争”作好准备的。



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