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为台海? 解放军大举采购防弹背心

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图为中国解放军仪仗队一名士兵在欢迎莫桑比克总统访华检阅仪仗队仪式中
图为中国解放军仪仗队一名士兵在欢迎莫桑比克总统访华检阅仪仗队仪式中 路透社照片
作者： 小山

在中国全国关注武汉肺炎疫情下，解放军近日大举增购装备。全军装备采购信息网日前招标的公告显示，受解放军陆军装备部委托，招标采购93万套通用型防弹背心（插板）和46.7万套加强型防弹背心（插板），两项采购的合计最高总限价达134.2亿元人民币。相关生产企业股市行情应声见涨。

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据苹果日报报道说，解放军斥134.2亿元人民币购140万件防弹背心，引分析指对台起震慑作用。

该消息说，解放军大举采购防弹背心。解放军全军装备采购信息网前日（23日）招标的公告显示，受解放军陆军装备部委托，招标采购93万套通用型防弹背心（插板）和46.7万套加强型防弹背心（插板），两项采购的合计最高总限价达134.2亿元人民币。

该报道引述国盛证券预测，在协商之后，这批约140万套防弹衣，预计最终采购价介乎130亿到140亿元之间。这不排除给相关上市公司带来一定的业绩想像空间，而昨日开市，一些相关股份的确出现上涨情况。

据苹果日报说，目前，解放军陆军有13个集团军共计85万人，该批防弹衣的采购数量高于陆军总人数，平均是人均1.65件，如此大规模的采购防弹衣是解放军军方史上第一次。

有分析认为，防弹衣的寿命大约不多于5年，如果在和平年代，防弹衣在接受保养的情况下，每年仍会下降性能约20%，近期北京军方大规模增加防弹衣需求，显得正在做一些未知准备，而当前两岸关系局势紧张，解放军此举或对台湾起到震慑作用。

该报道引述遭指亲北京的多维新闻称，中国人民大学国际关系学院副院长金灿荣也曾表示，对待台湾问题要做好最坏的打算。

与此同时，继去年9月25日第一艘075型两栖攻击舰下水后，中国第二艘同型舰在上海沪东中华造船厂曝光，除舰体成型外，舰岛也将安装就位。即使中国大陆目前拥有庞大的两栖船队，但垂直立体登陆作战能力仍有不足；而075型两栖攻击舰问世被指就是为“对台军事斗争”作好准备的。
 

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