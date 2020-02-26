传习近平指中国约有一半的县没有冠状病毒病例 官方协助全国掀开工潮

中国的大型工厂开出奖金吸引工人返厂，政府也动用飞机、火车及大巴送人们复工。世界第二大经济体正努力在冠状病毒导致生产停摆后复工复产。英国金融时报说，中国国家主席习近平上周末告诉地方官员，国家需要复工复产。

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据英国金融时报报道，中国政府协助工人返厂复工。消息说，中国的大型工厂开出奖金吸引工人返厂，地方政府也动用飞机、火车及大巴送人们复工。周一，两个城市的政府包机送170名工人从华中的汉中市返回义乌的贸易中心。和义乌同在浙江省的台州市承诺替企业承担包车、包动车（高铁）车厢的一切费用。上海和北京也动用了专门的班车将工人们从农村接回来。

该报道引述新华社消息，习近平指示，疫情低风险地区要“全面恢复生产生活秩序”。习近平表示，中国约有一半的县没有冠状病毒病例。

在中国政府带头复工复产之际，全球股市周一大幅下跌，部分原因是人们担心病毒对中国及其他国家的经济造成影响。数家企业警告其供应链遭到破坏，尤其是苹果(Apple)，上周该公司发布了收入预警。

代工制造商富士康(Foxconn)制造苹果手机的一个主要厂区位于河南省，该省政府放宽了对工人的隔离要求，并指示官员“协助做好富士康科技集团（郑州园区）复工复产”。针对返厂工人的较长隔离期，上周曾迫使富士康暂停让许多工人返工。但新出台的意见已按风险等级将该省分区分类，允许安全地区的健康工人返岗复工。

据在富士康郑州园区工作了5年的席娟娟（音）说，“我准备好回去工作挣钱了。” 29岁的席娟娟（音）打印出一份新的健康申报表，当地县政府和卫生站也给她盖了章。医生证明她的体温为正常的36.1度。席娟娟在富士康的主管频频打电话问她什么时候回去上班，但席娟娟说，在正常交通中断的情况下，她不知道怎样返厂。“安排的班车人满为患，座位不够。”她说。席娟娟的老家新安县是安排大巴直接把工人送到富士康工厂大门的诸多县市之一。周日，延津县动用6辆巴士，送131名健康工人返厂。信阳市派出23辆大巴送740名工人返工。

一辆警车护送载有803名工人的36辆大巴从濮阳驶往富士康。该报道说，富士康最近将返岗工人的奖金提高到5250元人民币（合747美元）。同为苹果供应商的竞争对手和硕联合科技(Pegatron)开出了1万元人民币的奖金吸引临时工到其上海园区务工。

该报道引据中国国家统计局(NBS) 2019年的数据显示，该国有2.91亿农民工，占全国7.75亿劳动力的三分之一以上。但全国各地地方政府正式或非正式的隔离措施使许多工人难以离家。

在中山市拥有一家LED灯厂的台湾企业家Chen Ming-huei表示，虽然地方政府要求这个华南城市的所有工厂周二重新开工，但来自其他地区的务工人员返工仍有困难。“我们的一位工厂经理来自湖南省，另一位来自四川省。”Chen Ming-huei表示。“他们老家的地方政府不许他们离开——直到我们发出盖章的信函，确认企业需要他们返岗。”

报道称，到本周一，中国官员表示，华东七个重要省份的大多数大企业已恢复生产，但面临挑战的中小企业估计只有30%重新开工。

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