台湾暂停筹备五月总统就职活动大甲镇澜宫妈祖遶境进香照办

台湾总统蔡英文今天透过脸书宣布，为了全力投入防疫工作，五月总统就职活动的筹办工作暂时停止；而且，未来只要疫情仍有疑虑，520就职典礼将不会举办大型群众活动。蔡英文并说，一切配合中央流行疫情指挥中心的专业意见办理。

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蔡英文并意有所指地说，她要谢谢慈济、佛光山、法鼓山，以及全国各地妈祖、保生大帝等信仰的团体，因为担心信众聚集造成防疫风险，陆续宣布暂停或延后大型活动，或改以在线法会等方式取代。但她没有提到3月19日即将举行的大甲镇澜宫妈祖遶境活动。



目前最让台湾各界提心吊胆的就是这项活动。镇澜宫妈祖遶境进香已有百年历史，现在发展成台湾民间信仰中最广受欢迎的活动之一，并被列为中华民国无形文化资产民俗类重要民俗。镇澜宫妈祖更曾前往福建湄洲妈祖祖庙谒祖进香，盛况空前，是连结两岸的重大民俗文化活动。



但活动规模太大，今年预定从3月19日起驾，万民随轿护持，进香队伍将横跨台中、彰化、云林、嘉义各县市，路程全长340公里，为期九天八夜。但政治人物不敢得罪大型民俗活动，主管宗教的台湾内政部部长徐国勇只说，为避免群聚感染风险，大型宗教活动应立即有延期的备案。



行政院长苏贞昌则说，如果白天人挤人，晚上睡通铺，吃喝都在一起，对于防疫和健康是否好？他已要求内政部长与主办单位多沟通。



即使如此，镇澜宫董事长颜清标今天表示，全国「三月疯妈祖」会不会变成防疫破口，卫生福利部要做出专业判断，让所有宫庙有所遵从，不能任由网络带风向做不理性的谩骂，伤害大家的情感。



他说，在政府没有做出决定前，庙方仍如期筹办，配合防疫措施，今年首次取消千桌起驾宴、妈祖之光晚会，及在新港奉天宫的祝寿大典，以避免人群密集接触，节省下来的经费率先捐赠新台币3000万元给疫情中心，提供政府做防疫使用，并在沿途加设防检站，进行防疫管理。



台大医院小儿部主任黄立民说，意大利、南韩等经验都明确告诉台湾：「停办是最好的选择」，只要出现一名超级传播者，活动后就可能爆发大规模小区感染。他说，病毒有潜伏期，遶境过程中可能不会发生什么事，但活动结束后十四天，才是防疫大挑战，没必要在这个时间点，增加任何一个「不利防疫的因素」。不过也有医师认为，英 尽量避免教堂集会、佛堂法会等室内聚集活动，但遶境属于户外活动，风险较小。

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