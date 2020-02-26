封闭新疆部分地区致食物严重短缺 维吾尔人权计划协会谴责中国

“维吾尔人权计划”是一个总部设于美国华盛顿的协会，这家协会在2月26日星期三谴责在北京的镇压之下，面对新型冠状病毒疫情，新疆这个穆斯林为主体的中国自治区“出现严重的食物短缺”。

广告 继续浏览后续

为了支撑上述指控，“维吾尔人权计划”协会拿出了一些证据，包括视频，照片，新疆地区居民的叙述记录，等等；并根据这些内容，认为“很多人被关在家中不能出门，缺乏足够的食物，药物，以及其他的必需品”。法新社引述了当中一段据称是上个星期录制的视频，视频里显示一名男性对一些负责人大喊：“我就要饿死了，我的妻子和孩子们也都要饿死了”，“你们是想杀死我吗？那就杀了我吧”。



“维吾尔人权计划”协会还谴责中国政府从今年一月底开始，由于新疆出现两期新型冠状病毒感染病例，因而在没有提前知会新疆部分地区居民的情况下，直接进行封闭管理。虽然中国政府屡次否认，但根据美国等国家和一些人权协会的控诉，中国“以再教育培训为理由，关押了1百万名穆斯林”；对此，“维吾尔人权计划”协会表示担忧，因为“新型冠状病毒有可能在这些教育营当中蔓延”。



电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅