"新冠肺炎"中共常委再开会 习近平带头捐款

中共高层今天针对新冠肺炎疫情召开政治局常委会议，总书记习近平等7名政治局常委“响应党中央对广大党员的号召”，为支持疫情防控工作捐款。新华社消息中没有提及习近平等7常委的捐款金额。政治局常委会会议首提防止外部传染源输入。

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据中央社今天报道说，习近平等7名政治局常委首度为防疫捐款。报道引述中国官方新华社消息，中共今天针对武汉肺炎疫情召开政治局常委会议，总书记习近平等7名政治局常委“响应党中央对广大党员的号召”，为支持疫情防控工作捐款。但报导并未提到这7人的捐款金额。

据习近平并在会中说，当前中国疫情防控形势“积极向好的态势正在拓展，经济社会发展加快恢复”。但同时湖北省和武汉市疫情形势依然复杂严峻，其他有关地区疫情“反弹风险不可忽视”。根据官方报道，今天的政治局常务委员会议是分析新冠肺炎疫情形势，并研究近期防控重点工作，由习近平主持，李克强、栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际、韩正等7名常委全数出席。这也是武汉肺炎疫情爆发以来，中共政治局常委首度公开捐款。

官方消息称，习近平仍强调，越是在这个时候，越要“加强正确引导”，推动各方面确实把思想和行动统一到党中央决策部署上来，加强疫情防控“这根弦不能松，经济社会发展各项工作要抓紧”。习近平说，各级党委、政府要统筹推进防疫和经济社会发展，准确分析把握两者发展形势，紧紧抓住主要矛盾和矛盾的主要方面，确保打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战，努力实现“决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚”目标任务。

报导指出，会议提到，要加强北京等重点省区防控工作，坚决阻断各种可能的传染源。并要强化养老、救助、儿童福利、精神卫生医疗等机构的防疫措施，实施更严格管理，防止外部传染源输入。

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