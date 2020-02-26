新冠肺炎 中国多方解剖患者遗体 称获重大发现

据中国官方媒体报道说，中国武汉市华中科技大学（华中科大）近日完成9例新冠肺炎死者遗体的病理解剖发现，新冠肺炎不仅损害了肺部，还损及免疫系统和其他器官。除华中科大团队外，中国病理学专家卞修武院士和上海瑞金医院团队，也经已完成2例新冠肺炎患者遗体解剖。钟南山吁尽快告知一线医生结果。

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据光华网今天报道说，新冠肺炎患者遗体解剖获重大发现，病毒或致免疫系统也受损。



消息说，武汉市华中科技大学（华中科大）近日完成9例新冠肺炎死者遗体的病理解剖发现，新冠肺炎不仅损害了肺部，还损及免疫系统和其他器官。据中国媒体报道，由该校法医学院病理科教授刘良及华中科大附属同济医院病理科教授王国平率领的20多人团队，从上周日（16日）起一连9日对由患者家属捐出的遗体进行解剖研究。

据刘良表示，解剖目的是找出新冠病毒会伤害病人的什么地方，即靶向器官，以及弄清病毒是通过什么机制让肺部受损，从而采取针对性保护措施。刘良称，“有患者肺部切面出现黏液性分泌物，显肺泡功能可能受损，然后气道被黏液堵住，致临床上出现缺氧低氧状态；要改善病人的缺氧状态，便需要把气道打通，对黏液进行稀释、溶解，否则单纯给气给氧，效果可能适得其反。”

至于有学者提出新冠肺炎重症患者可能出现心肌炎（或称章鱼壶心肌症），刘良称临床和病理上均未发现。他又指，从科研角度来说，病例愈多愈好。

报道引据王国平则指，透过遗体解剖进行病理学变化和临床变化对比研究，有助揭示发病机制，分析死亡原因，提高临床救治效果和防控效果。他指出，目前看来新冠肺炎和SARS引起的肺炎在病理学上有类似性，都是病毒性肺炎，但也有不同的地方，具体分别会慢慢揭示出来。

据知，除华中科大团队外，中国病理学专家卞修武院士和上海瑞金医院团队，也经已完成2例新冠肺炎患者遗体解剖。

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