新冠肺炎 中国官方研究将人传人推早至去年11月

中国一组科研人员发现，武汉华南海鲜市场并非2019冠状病毒疾病的发源地，研究结果也暗示了病毒可能早在去年11月下旬就已经开始有人际传播。

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据联合早报今天报道说，研究指华南市场非冠病发源地，人际传播或始于11月。

该报道称，中国科学院西双版纳热带植物园本月20日在官网发布消息说，来自该园、华南农业大学与北京脑科中心的科研人员，从全球共享禽流感数据倡议组织旗下的EpiFlu数据库收集了截至本月12日的93个病毒样本基因组数据进行研究后，得出上述结论。科研人员根据这93个样本包含的58种单倍体基因型展开研究后发现，华南海鲜市场的冠状病毒是从其他地方传入，在市场内发生快速传播蔓延到市场外。他们根据病患发病时间记录和种群扩张时间进行推断，华南海鲜市场不是病毒发源地。

报道说，此外，其中两个单倍型H13和H38的病毒样品溯源发现分别是广东首例、来自深圳的病患，以及美国首例、来自华盛顿州的病患，而两名患者的旅行记录表明，他们应该都是在2019年12月底至2020年1月初在武汉探亲期间被感染的。单倍型演化关系也显示，单倍型H13和H38通过一个中间载体，与一种蝙蝠冠状病毒关联，而这个中间载体可能是一个祖先单倍型、来自中间宿主，或又称“零号病人”的初始病例。



科研人员还发现，病毒在2­月12日之前发生过两次明显的种群扩张。根据病毒基因组数据推算，第一次发生时间是12月8­日，而该结果暗示病毒可能在12月初，甚至11月下旬即已经开始有人际传播，随后在华南海鲜市场加快了人际传播。第二次则发生在1月6日，并可能与元旦假期有关联。

该报道称，科研人员也推断，广东病患的病毒可能有三个来源，重庆和台湾的病毒有两个来源，澳大利亚、法国、日本和美国的患者感染源至少有两个。此外，属于超级传播者单倍型的H56也是澳大利亚、法国和美国，以及台湾患者的传染源。研究还表明，冠病病毒基因组没有发生重组事件。

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