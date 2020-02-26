新冠肺炎 官方报疫情继续大幅降

根据中国国家卫生健康委员会今天公告，25日全国报告新增确诊病例406例，新增死亡病例52例（湖北52例），新增疑似病例439例。其中湖北以外地区新增病例5例再刷新1月20日以来新低。

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据路透社报道说，2月25日中国大陆新增新冠肺炎确诊406例，湖北以外5例连刷新1月20日来新低。据中国国家卫生健康委员会周三公告，25日31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例406例，新增死亡病例52例（湖北52例），新增疑似病例439例。其中湖北以外地区新增病例5例再刷新1月20日以来新低。

公告还显示，当日新增治愈出院病例2,422例，解除医学观察的密切接触者14,573人，重症病例减少374例。

报道称，截至2月25日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例45,604例（其中重症病例8,752例），累计治愈出院病例29,745例，累计死亡病例2,715例，累计报告确诊病例78,064例，现有疑似病例2,491例。

累计追踪到密切接触者647,406人，尚在医学观察的密切接触者79,108人。

湖北新增确诊病例401例（武汉370例），新增治愈出院病例2,058例（武汉1,456例），新增死亡病例52例（武汉42例），现有确诊病例41,660例（武汉33,563例），其中重症病例8,326例（武汉7,355例）。

湖北累计治愈出院病例20,912例（武汉11,793例），累计死亡病例2,615例（武汉2,085例），累计确诊病例65,187例（武汉47,441例）。新增疑似病例311例（武汉242例），现有疑似病例2,067例（武汉1447例）。

路透社说，中共中央政治局上个星期五召开会议，并称目前国内新冠肺炎疫情蔓延势头得到初步遏制，防控工作取得阶段性成效；但也要清醒看到，全国疫情发展拐点尚未到来，湖北和武汉防控形势依然严峻复杂。

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