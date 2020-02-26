新冠肺炎 "封城"疑有花拳绣腿 武汉确诊者一路顺风到北京

北京市东城区新怡家园社区24日出现一名武汉肺炎新型冠状病毒确诊病例，此人在武汉封城之际能回到北京的原因，竟是刑满出狱、家属开车接回。这位确诊病例22日如何离开武汉回到北京？中央社说，新京报刊发的此新闻底下的网友留言都在问答案。

广告 继续浏览后续

据中央社今天报道说，合法越狱真人版，武汉确诊患者坐车回北京。据北京新京报今天报道，新怡家园社区7号楼3单元，24日出现一名武汉肺炎新型冠状病毒确诊病例（非北京市确诊）；武汉封城如何回北京？答案竟是：刑满出狱、家属开车接回！

中央社说，该社记者在北京的住处，恰巧距离新怡家园直线约400公尺，特地前往一探究竟。与2月4日作比较，社区唯一出入口北门、多了“返京”人员登记处，住户进出全要量手腕温；但这也是17日以来，各小区的正常管制措施。

据新京报转载的新怡家园社区居委会公告称，这名H女士“22日从武汉来京，入住7号楼，因18日在武汉曾经有过发热（发烧）症状，故抵京当日即进行隔离检查”。公告还说，“密切接触者仅为家中3名亲属，已于H女士抵京当日进行隔离安排”，目前在区集中隔离点进行为期14天医学观察，情况平稳；经了解，H女士病情平稳，属于轻症。

据报道称，这份公告奇特之处，是强调H女士为“非北京”确诊病例，即在武汉就已经确诊；而武汉市“短暂性”解除交通封锁是24日，这位确诊病例22日如何离开武汉回到北京？此新闻底下的网友留言都在问答案。不过，这起个案凸显中共中央对新冠病毒疫情“谨慎以对”的态度确有必要。若以流行病学14天潜伏期看，至2月23日，全中国已经历两轮潜伏期，但现实仍有漏网之鱼，这位H女士即是一例。

报道说，中共总书记习近平23日召开“统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署”会议，对疫情防控的7点要求，第一点是湖北与武汉，第2点是“全力做好北京疫情防控工作，要坚决抓好‘外防输入、内防扩散’两大环节，尽最大可能切断传染源”。事实上，大陆官方先前对全国疫情的评判：“取得阶段性成效，出现积极向好趋势”。但是从防控7点要求看，湖北武汉与北京都是“单独列出”，并强调“不获全胜决不轻言成功”，显示中共中央对疫情的判断更加谨慎保守，没有被数字冲昏头。

至于这位H女士能成功抵达北京，问题出在“体制漏洞”。第一财经引述知情人士称，此人是监狱刑满释放人员，在武汉已经确诊、属武汉确认病例；由于是北京人，刑满释放后，由北京家属自行开车去武汉接回。巧合的是，中国司法部监狱管理局负责人何平21日证实，湖北、山东、浙江3省的5个监狱传出疫情，共505人确诊；其中，湖北武汉女子监狱确诊230例，正好是这位H女士入监的监狱。

人是怎么被发现的？据报导称，22日凌晨2时左右，家属开车进入社区，车上两人、其中一人来自武汉；22日中午左右，社区接到重点关注名单后获知此事，安排专人到家门口进行“封门”，当晚8时后，两人被疾控部门接走。

该报道称，至于“全封闭”的武汉女子监狱犯人为何会被感染？中国司法部副部长熊选国今天在记者会称，武汉女子监狱距离肺科医院不到100公尺，狱警上下班和肺科医院的病人是同一个公共汽车站，个别狱警未如实报告接触史。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅