林郑政府决定每人派钱一万企图挽救个位数支持率

香港民意研究所25日发表民调显示，特首林郑月娥的最新评分为18.2分，较月初跌了2分，其支持率更首度跌至个位数的9%，全部民望数字再创其上任以来最差纪录。在此情况下，财政司司长陈茂波26日宣布新一年度度财政预算案时，决定向每一位年满18岁的香港永久居民派发一万元（港币、下同）。然而在宣布派钱政策之前，林郑月娥到草根阶层的深水埗区视察民情时，根据苹果日报报导，有街坊用粗口“问候”林郑，反映对林郑抗疫政策的极端不满。

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香港民意研究所名誉总监钟剑华认为，就算全民派钱，港人也不会对政府的观感有所改变，“难道会因此原谅政府，原谅警察？”同时是理工大学政策研究中心主任的钟剑华表示，人人希望政府派钱是因为“钱放在我们那里总比放在政府那边要好”。



陈茂波26日在立法会表示，政府会向18岁或以上的香港永久性居民发放1万元，预计措施可惠及约700万人，涉及约710亿元开支。政府会在立法会拨款后，尽快公布计划的细节。



陈指香港的经济因过去多月的社会事件及新型冠状病毒疫情受到沉重打击。 面对经济下行，预期来年政府收入会减少，政府必须审慎理财，确保财政稳健。但他相信在经济不景气和社会气氛沉重的时候，即使面对财赤，政府也应多做一点。



他解释派钱一方面鼓励及带动本地消费，另一方面纾缓市民的经济压力，强调虽这项现金发放计划涉及大额公帑，但由于是针对目前特殊情况而推行的特殊措施，不会对财政造成长远负担。他认为在经济下行而财政储备仍然充裕的时候，可以在公共开支方面加大力度，刺激经济，与市民共渡时艰。



林郑政府经过去年接近八个月的反修例社会运动之后，今年年初又不巧碰上武汉新病毒的传入，导致百业萧条，美国有线新闻CNN形容这是对林郑政府的一场“完美风暴”。香港民意研究所最新民调显示，林郑月娥最新评分为18.2分，较月初跌2分。对林郑出任特首的支持率仅得9%，首度跌至单位数，反对率则升至83%，合计支持率净值为负74%，再创新低。



民调同时发现，市民对现时经济、民生及政治状况的满意净值分别为负64、负69 及负83个百分点，对现时经济状况的满意净值创2003年以来新低，而对现时民生状况的满意净值则创1992年有纪录以来新低，对两者的评价均较上个月大幅转差。



林郑月娥25日到深水埗，参与香港社区组织协会的派口罩工作，到深水埗向草根阶层的长者派发口罩。她在探访住户期间，表示政府会尽力增加房屋供应，改善基层的住屋情况，亦向长者介绍政府近日推出的各项支援措施，同场有运输及房屋局局长陈帆。



据网媒立场新闻报导，有目击市民指，林郑离开时多名市民向她高呼诉求，包括呼吁业主减租，以及叫她不要戴口罩。香港01报道引述目击市民指，林郑离开时多名市民向她高呼诉求，包括呼吁业主减租，及要求她不要戴口罩，讽刺她在记者会上曾要求官员“戴咗都要除落嚟”。苹果日报报道，有市民以粗口辱骂林郑。

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