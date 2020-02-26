武汉封城解禁令3小时果真有千人出逃至长沙?

武汉本星期初发生朝令午改封城解禁继而又严封事件。日前有网民在社交网络群组传播“2月24日湖北解封3小时，有1735人进入长沙”等信息，长沙官方26日对外辟谣，但用词含糊，引发网民质疑。中国官方没有就武汉数小时解封当地人是否成功出城，他们人数多少，去到哪里等敏感问题作出回应。

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据星岛日报今天报道说，网传武汉临时解封3小时逾千人逃至长沙，官方含糊辟谣遭质疑。



消息说，武汉封城1个月后，周一（24日）中午宣布外地人等符合条件者可出城，即日起生效，但到了下午突然再度发公告指出该通告为未经同意所发出，因此“无效”。日前有网民在社交网络群组传播“2月24日湖北解封3小时，有1735人进入长沙”等信息，长沙官方26日对外辟谣，但用词含糊，引发网民质疑。

据该报道称，长沙市委网信办25日对外回复，指网传不实！通报表示，疫情发生以来，长沙市坚持联防联控措施，开展全面摸排、实施有序管理，特别是对武汉等疫源地来长沙人员予以重点关注，对离开疫源地间隔时间不足14天的采取隔离医学观察措施，并开展核酸检测筛查。目前，长沙市已连续多天确诊病例零新增，疫情防控形势总体平稳。但需要特别注意的是，当前防控风险依然存在，建议市民朋友继续做好个人防护，不聚会，不聚餐，戴口罩。

不过，内地网民对辟谣提出质疑，“这个辟谣有点含糊，辟谣既要指出不实之处，更要澄清事实真相。1735数字不准确？是有还是没有，有的话到底多少人？解封3小时。有还是没有？有的话是几小时？进入长沙，是有还是没有？若没有，去哪了？”

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